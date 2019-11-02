Бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес 2 ноября 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Российский боксер Сергей Ковалев за 12 миллионов долларов решил сразиться с одним из лучших боксеров современности - мексиканцем Саулем Альваресом. Этот бой станет главным в большом вечере бокса в Лас-Вегасе. "КП" рассказывает про главные детали предстоящего боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Когда состоится бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес

Бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым пройдет в ночь с 2 на 3 ноября. Как ожидается, сам поединок начнется около 7 часов утра в воскресенье, 3 ноября по московскому времени, в США будет еще вечер 2 ноября. Местом проведения поединка выбран Лас-Вегас арена MGM Grand Garden Arena на бульваре Las Vegas Strip.

Прямая онлайн-трансляция боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес

Официально в России телетрансляция поединка состоится рано утром на Первом канале, начиная с 6:00. Сайт KP.RU проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.