2019-11-02T23:37:44+03:00
Спорт

Бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес 2 ноября 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Бокс, Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 2 ноября 2019 года, когда в Москве будет 3 ноября 06:00
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бой Ковалев - Альварес пройдет 2 ноября, когда в Москве будет уже утро 3 ноября.Бой Ковалев - Альварес пройдет 2 ноября, когда в Москве будет уже утро 3 ноября.Фото: REUTERS
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Российский боксер Сергей Ковалев за 12 миллионов долларов решил сразиться с одним из лучших боксеров современности - мексиканцем Саулем Альваресом. Этот бой станет главным в большом вечере бокса в Лас-Вегасе. "КП" рассказывает про главные детали предстоящего боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Когда состоится бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес

Бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым пройдет в ночь с 2 на 3 ноября. Как ожидается, сам поединок начнется около 7 часов утра в воскресенье, 3 ноября по московскому времени, в США будет еще вечер 2 ноября. Местом проведения поединка выбран Лас-Вегас арена MGM Grand Garden Arena на бульваре Las Vegas Strip.

Прямая онлайн-трансляция боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес

Официально в России телетрансляция поединка состоится рано утром на Первом канале, начиная с 6:00. Сайт KP.RU проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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