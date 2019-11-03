2019-11-03T11:47:10+03:00
Общество

“Счастье не за горами, оно в горах”: Энтузиасты организуют 10 походов по горам Кабардино-Балкарии

Молодые люди взойдут на Эльбрус и погуляют по верховью Чегемского ущелья
Григорий ЛЕОРДА
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Команда "Помоги ближнему" совершила восхождение на Эльбрус и развернула флаг Фонда президентских грантов Фото: vk.com/pomogikbrКоманда "Помоги ближнему" совершила восхождение на Эльбрус и развернула флаг Фонда президентских грантов Фото: vk.com/pomogikbr
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Несколько десятков лет назад пешеходные турпоходы были очень востребованы в нашей стране. Меккой треккинга для любителей такого отдыха являлась Кабардино-Балкарская Республика. Через неё проходило множество туристических маршрутов, а Нальчик был курортом всесоюзного значения - гостиницы, санатории и базы отдыха обслуживали порядка 250 тысяч приезжающих в год. Местная детско-молодежная общественная организация волонтеров “Помоги ближнему” решила возродить былую славу своей родины. Руководители организации придумали проект “Счастье не за горами, оно в горах”. Его суть в организации 10 походов по трем наиболее популярным маршрутам.

По словам авторов проекта, выбранные маршруты, расположены в трех туристических направлениях, пролегающих через территорию национального парка Приэльбрусье – уникального природного памятника Кабардино-Балкарии:

- район северного Приэльбрусья Джилы-су,

- южного Приэльбрусья,

- верховья Чегемского ущелья.

- В путешествиях по горным районам КБР, мы будем штурмовать вершины и покорять перевалы, бродить по тенистым лесам, ночуя в палатках под открытым небом, пить вкуснейшую воду родников, проводить в неторопливых беседах о сущем вечера у костров и быть сопричастными ко всему, что окружает нас. Шагая пешком, радуясь великолепию видов, открывающихся с вершин красивых и милых сердцу гор, проникая в сокровенные тайны ущелий, скал, хребтов, мы попытаемся передать красоту горной Кабардино-Балкарии, - объяснили авторы проекта.

Счастье не за горами (promo).Ролик к нашему новому проекту "Счастье не за горами, оно в горах"

Участниками походов станут студенты Кабардино-Балкарского государственного университета. Самым значимым мероприятием проекта восхождение на высочайшую вершину ЕвропыЭльбрус. Познакомить десятки молодых людей с природой края помогут средства президентского гранта.

- Пеший туризм позволяет накопить яркие впечатления и разного рода полезные умения, навыки, выработать чувство товарищества, понимания необходимости заботиться о тех, кто рядом. В походах человек учится ориентироваться на местности, организм хорошо приспосабливается к частой смене двигательной деятельности. Поскольку туризм способствует воспитанию разносторонних двигательных, волевых и психологических качеств, занятия им могут быть рекомендованы лицам всех известных профессий, - уверены авторы идеи.

Одна из основных задач проекта - создание фото и видео о походах. Этот контент будет служить пропаганде здорового образа жизни и пешего туризма. Опыт прошлых походов показал, что такой досуг по нраву всем студентам, а значит дело имеет право на продолжение.

#Актопрак_3.Маршрут через перевал Актопрак у развалин села Нижний Актопрак (Тёбен Актопрак).

КСТАТИ

Еще до реализации проекта волонтеры общественной организации своими силами восстановили 5 пеших троп. Теперь они оснащены табличками-указателями и информационными стендами. Теперь ни один турист не заблудится в горах.

- Озеро Сылтран-Кёль находится неподалеку от селения Верхний Баксан, на высоте 3185 метров. Чтобы его увидеть мы прошли 10,5 км вдоль русла реки Сылтран-Суу. Это достаточно энергозатратный маршрут даже для подготовленного человека, но вид сверкающего озера того стоит. Кстати, там наша команда установила таблички-указатели, на которых есть информация об угле наклона, опорных точках маршрута и много другой полезной информации, - рассказали организаторы об одной из своих экспедиций.

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