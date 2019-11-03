Россиянин Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Альваресу в бою в Лас-Вегасе

2 ноября на ринге в Лас-Вегасе, штат Невада, важный бой в своей карьере провел опытный российский боксер Сергей Ковалев. Он вышел на ринг против мексиканца Сауля Альвареса, который добился уже немалых высот в своем виде спорта и в своей весовой категории в частности. И теперь решил попробовать свои силы в полутяжелом весе в поединке против опытного в этой категории Ковалева. При этом, он ничего не терял в случае поражения - на кон были поставлены чемпионские пояса русского боксера.

Альварес же пробовал силы на другом поле. При этом, Ковалев еще до поединка сказал, что Сауль "зашел на его территорию". И вопреки статистике (Ковалев проиграл 3 из 7 последних боев), именно русский боксер мог стать главным фаворитом поединка с грозным мексиканцем. Свое единственное поражение Альварес по прозвищу "Каньело", то есть "Рыжий", потерпел 14 сентября 2013 года в поединке против легендарного Флойда Мейвезера.

Начало поединка Ковалева и Альвареса пришлось ждать почти час. Все дело в том, что по времени боксерская встреча пересекалась с турниром UFC 244 в Нью-Йорке. И именно в тот момент, когда завершились встречи в Лас-Вегасе, которые "разогревали" бой Ковалева с Альваресом, в октагон в Нью-Йорке вышли Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. И когда Масвидаль техническим нокаутом победил своего соперника, то только после этого был дан старт финальному шоу в MGM Grand. В сеть попали кадры, чем занимался Ковалев в ожидании встречи с Альваресом - спал на диване в раздевалке в полной готовности к этой встрече.

Поединок продолжался очень долго - 11 раундов. Сергей пропустил целую серию ударов, главным из которых стал в челюсть. И просто спустился на канаты. Судья досрочно остановил поединок. А мексиканский боксер очень уважительно отнесся к своему поверженному сопернику - показал жестом к зрителям "уважительней!". А потом подошел и справился о здоровье нашего боксера. Сам Ковалев встал вскоре на ноги, а Альварес получил чемпионский пояс уже в четвертой весовой категории. Теперь по версии WBO.

На счету Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В активе Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.