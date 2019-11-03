Парикмахера Роналду нашли мертвым в швейцарском отеле

В субботу, 2 ноября, стало известно о гибели парикмахера форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - Рикардо Маркеса Феррейры. Тело мужчины было найдено в одном из отелей в Швейцарии в Цюрихе.

Как отмечает Mundo Deportivo, тело Феррейры со следами ножевых ранений нашла сотрудница отеля 2 ноября. Она собиралась делать уборку в номере, однако же обнаружила парикмахера в кровате. В комнате, по ее словам, был стойкий запах алкоголя.

Полиция начала расследование преступления и ищет подозреваемых. Кто совершил преступление, пока что не установлено.

Рикардо Маркес Феррейра последние два года жил в Швейцарии. Среди его клиентов Роналду был самым известным. Кроме того, с Феррейра работали несколько актрис и моделей из Португалии.

Напомним, что 34-летний форвард Криштиану Роналду играет за "Ювентус" с лета 2018 года. За свою карьеру он выступал за мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг" из Лиссабона.