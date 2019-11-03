2019-11-03T18:19:34+03:00
Общество

Каменный храм, Наполеон и тенистые аллеи: куда и зачем ехать за сельским туризмом

сохранить всю эту красоту помогают волонтеры за счет средств президентского гранта в рамках проекта "Родные берега: память поколений".
Елена КАНЦЕРЕВА
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На экотропе «Поветлужье» можно узнать много интересного об истории этих мест Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской областиНа экотропе «Поветлужье» можно узнать много интересного об истории этих мест Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской области
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Только представьте: старинная усадьба в окружении дубов-колдунов, быстрая речка, трава по колено, а где-то вдалеке слышится колокольный звон… Кажется, еще секунда и из-за поворота на бравом коне появится гусар со шпагой, который преследует отступающего солдата армии Наполеона. Представили? А теперь поверьте – чтобы очутиться в девятнадцатом веке совсем не обязательно изобретать машину времени. Сделать это можно уже сейчас, на самом обычном автомобиле или поезде. Достаточно добраться до нескольких деревень Нижегородской области. Здесь до сих пор можно застать и уникальные старинные постройки и чистую природу, и не истоптанные еще туристами тропинки.

Ехать нужно в деревни Галибиха и Богданово и село Богородское – все они расположены в Воскресенском районе Нижегородской области и входят в единый культурно-ландшафтный комплекс. Когда-то эти земли принадлежали известному и влиятельному дворянскому роду Левашевых: в середине 19 века их московский особняк был одним из центров общественно-политической и культурной жизни столицы. Здесь жил Белинский, в гостях бывали декабристы, Александр Пушкин, Антон Дельвиг...

Сейчас в бывших нижегородских владениях Левашевых туристов ждет старинный каменный храм Казанской иконы Божией Матери, основанный (только представьте!) в честь пятилетия победы над Наполеоном. А еще - два усадебных парка, уникальный комплекс деревянных зданий дворянской усадьбы, аллеи на берегах реки Ветлуги, дубравы и многое многое другое.

Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Богородское Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Богородское Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Но если раньше все здесь потихоньку ветшало и разрушалось, то теперь сохранить всю эту красоту помогают волонтеры за счет средств президентского гранта в рамках проекта Прихода церкви села Богородское "Родные берега: память поколений". Колокольни храма уже начали восстанавливать, а совсем недавно для здесь открыли экотропу – она пролегает мимо памятных и интересных объектов. Прогуляешься и узнаешь массу всего интересного – для этого волонтеры установили на тропе информационные стенды, на которых разместили информацию об истории района. Авторы проекта уверены, что благодаря их работе с этими уникальными местами смогут познакомиться многочисленные гости Нижегородской области.

Но тропа, кстати, не только для туристов интересна, но и для местных жителей полезна – по ней, например, теперь водят школьников, которые изучают историю и культуру родных мест. Это еще одно направление проекта – образовательное.

Много интересного ждет путешественников в деревнях Галибиха, Богданово и селе Богородское Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Много интересного ждет путешественников в деревнях Галибиха, Богданово и селе Богородское Фото: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

- Я знаю, что многие жители глубинки настроены на то, чтобы детей выучить и вырастить и чтобы они уехали куда-нибудь – в Москву или заграницу. Эта ситуация очень странная, и на мой взгляд, очень глупая, - говорит настоятель прихода в честь иконы Божьей матери «Казанская» Воскресенского района Антоний Волков, который и сам приехал сюда вместе с семьей из большого города.

Местные жители теперь с ним согласны. И действительно, зачем куда-то ехать, когда в родной деревне столько интересного! Сельское затишье теперь постоянно «нарушается» экскурсиями, литературными вечерами и даже концертами классической музыки с участием лучших российских исполнителей. Все это, конечно, совершенно бесплатно. Авторы проекта рассказывают – на концерты жители приходят целыми семьями, вместе с детьми и с удовольствием проводят здесь время.

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