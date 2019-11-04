2019-11-03T20:44:15+03:00
Спорт

Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет с тульским "Арсеналом"."Спартак" сыграет с тульским "Арсеналом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" после смены главного тренера набирают ход в сезоне. После ничьи с казанским "Рубином" последовала победа над "Локомотивом" в чемпионате и "Ростовом" в Кубке России. Теперь в гостях у "красно-белых" - тульский "Арсенал". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019

Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" играли между собой 8 игр в рамках чемпионата России. При этом, отношения команд необычны - у каждой из них по 4 победы.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019

Чуть побольше шансов на победу в игре у московского "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019

"Спартак" одержит победу над тульским "Арсеналом", либо же будет ничья.

Время начала матча Спартак - Арсенал Тула 4 ноября октября 2019

Матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Арсенал Тула можно посмотреть 4 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019

Трансляция матча Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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