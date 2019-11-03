2019-11-03T22:30:46+03:00
Политика

Патриарх прекратил поминовение главы Элладской церкви за признание украинских раскольников

Но далеко не все архиереи последовали примеру Афинского архиепископа
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх прекратил поминовение главы Элладской церкви за признание украинских раскольниковПатриарх прекратил поминовение главы Элладской церкви за признание украинских раскольников
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3 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя не помянул имени главы Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихах.

Ранее тот под беспрецедентным давлением со стороны Константинопольского патриархата (дошло даже до того, что Фанар объявил об этом прежде, чем это произошло) признал раскольничью "Православную церковь Украины". Однако далеко не все архиереи Элладской церкви последовали примеру ее предстоятеля.

- Согласно решению Священного Синода, Русская православная церковь продолжит сохранять с собратьями в Элладской православной церкви «живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь - через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, - заявили в воскресенье в Московском патриархате.

А глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире своей программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24" уточнил, что паломнические службы РПЦ будут не рекомендовать паломникам посещать в Греции епархии тех архиереев, которые признают украинский раскол.

Напомним, с прошлого года Святейший прекратил поминовение за богослужением заварившего новый церковный раскол Константинопольского Патриарха Варфоломея.

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Русская православная церковь прекратит общение с главой Элладской церкви. Как сообщает mk.ru со ссылкой на главу пресс-службы РПЦ митрополита Иллариона, это произойдет уже в воскресенье 3 ноября. Причиной стало то, что архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II признал неканоническую Православную церковь Украины. Он направил «мирное письмо» в Украину еще в конце октября. Это стало знаком к тому, что Элладская церковь признает Православную церковь Украины (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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