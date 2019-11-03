Патриарх прекратил поминовение главы Элладской церкви за признание украинских раскольников

3 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя не помянул имени главы Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихах.

Ранее тот под беспрецедентным давлением со стороны Константинопольского патриархата (дошло даже до того, что Фанар объявил об этом прежде, чем это произошло) признал раскольничью "Православную церковь Украины". Однако далеко не все архиереи Элладской церкви последовали примеру ее предстоятеля.

- Согласно решению Священного Синода, Русская православная церковь продолжит сохранять с собратьями в Элладской православной церкви «живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь - через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, - заявили в воскресенье в Московском патриархате.

А глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире своей программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24" уточнил, что паломнические службы РПЦ будут не рекомендовать паломникам посещать в Греции епархии тех архиереев, которые признают украинский раскол.

Напомним, с прошлого года Святейший прекратил поминовение за богослужением заварившего новый церковный раскол Константинопольского Патриарха Варфоломея.

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