Татьяна Навка – о доходах Дмитрия Пескова: «Он счастлив, рад и доволен»

Татьяна Навка рассказала, как Дмитрий Песков относится к тому, что зарабатывает меньше жены. Олимпийская чемпионка ответила на вопрос: не чувствует ли ее супруг себя ущемленным из-за слишком большой разницы в доходах. Как супруга госчиновника спортсменка обязана раскрывать свои заработки, и, по данным за 2018 год, ее доход составил 218,604 млн рублей. Дмитрий Песков же за прошлый год получил 12,795 млн рублей.

- Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас, - сообщила Татьяна в интервью питерскому изданию «Фонтанка».

По словам олимпийской чемпионки, ее муж – романтик, однако какие именно романтические подступки он совершает и какие подарки делает, Татьяна не уточнила. Зато поделилась, что после свадьбы Дмитрий Песков стал гораздо больше заниматься спортом. Пресс-секретарь президента России отлично катается на коньках и любит хоккей.

Во время интервью Навке напомнили о фотосессии, в которой она снялась в 2005 году для мужского журнала «Maxim». Спортсменка подтвердила, что не жалеет о сделанных тогда снимках:

- Нет, конечно. Чего жалеть-то? Красивые фотографии. Буду старенькая, буду смотреть на них. Когда я делала эту фотосессию, я была замужем, мой муж (первый супруг Александр Жулин - Ред.) в то время присутствовал на фотосессии.

tatiana_navka У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова на двоих - шестеро детей от разных браков.

Татьяна признается, что ее часто спрашивают: почему она до сих пор не пошла в политику. И уверяет, что не чувствует в себе склонности делать карьеру на политическом поприще.

- Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение!». Да потому что это не мое. Мое это творчество и работа с детьми, - считает Татьяна.

Главное дело в жизни Навки сейчас – ее ледовые шоу, которые она ставит в качестве продюсера. 1 ноября в Санкт-Петербурге с успехом прошла премьера нового ледового спектакля «Руслан и Людмила». Татьяна рассказала, что ее дочь Надя тоже будет время от времени принимать участие в ледовых шоу. Надежда Пескова стоит на коньках с двух лет и уже отлично катается. Но выпускать ее на лед ежедневно спортсменка не хочет, все-таки постоянные выступления – это слишком тяжелая нагрузка для пятилетней девочки.

- Она еще маленькая. Честно, я тоже все еще думаю об этом. Наверное, все-таки не в каждом шоу. Это действительно сложно, - рассказала Татьяна. - Будут какие-то замены. Но опять же, я пока не могу сказать, какие и когда. Это же дети, ты никогда ни в чем не можешь быть уверен. Дай бог, чтобы у нее хватило сил и желания выступить во всех шоу, но мы посмотрим.

tatiana_navka Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей.

Журналисты издания привели в пример методы воспитания Яны Рудковской – ремень и темная комната, в которую продюсер периодически запирает своего сына Сашу Плющенко. И поинтересовались у Татьяны: применяет ли она в воспитательных целях к своей дочери строгие меры?

- В темной комнате – это совсем жестко. Может, если только не в темной. А так я тоже пару раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: подумай над своим поведением, а когда подумаешь, приходи и мы с тобой обсудим, - рассказала Навка. – У каждого свои методы воспитания. Когда дочь стала заниматься фигурным катанием, мне стали писать, что не надо так издеваться над Надюшей, как Рудковская над своим сыном. Да я горжусь своей дочкой! Горжусь, что она тренируется два раза в день и всегда встает утром, как бы ей ни хотелось спать. Она с детства знает, что такое расписание, преодоление. Также и моим родителям в моем детстве говорили, что они изверги, издеваются над собственной дочкой. Ну и пусть говорят. Жизнь все расставит по своим местам.

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков начали встречаться в 2010 году, в 2014 году у них родилась дочь Надежда. Пара поженилась в 2015 году. От предыдущего брака с тренером Александром Жулиным у Татьяны есть 19-летняя дочь Саша.