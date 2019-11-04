Легкомысленные охранники, летающие медики, кино, вино и домино, Ручечник в "Гоголь-центре" и интеллигентный еврей Гуго Шмайссер

Национальное бюро кредитных историй подсчитало показатель долговой нагрузки (ПДН), т. е. долю дохода, которую представители разных профессий тратят на платежи по кредитам. Золото у охранников – 34%, серебро у медиков -- 33,2 %, бронза у социальных работников -- 32,8%. Два века назад такие показатели закредитованности и перекредитованности были характерны скорее для высших классов –

"Служив отлично благородно,

Долгами жил его отец,

Давал три бала ежегодно

И промотался наконец".

Возможно, при росте доходов населения, о котором нам неуклонно сообщает Роскомстат, стражники и медсестры тоже полюбили задавать роскошные балы, но не соразмерили это со своими доходами и попали в объятия заимодавцев и лихоимцев.

Статистика Минздрава не менее впечатляюща и даже отчасти загадочна. Министр В. И. Скворцова также сообщает нам о неуклонном росте долголетия. В докладе "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения" она указывает: "За 9 месяцев текущего года продолжительность жизни достигла исторического национального максимума – 73,5 лет (рост на 0,6 года)".

Одновременно справка того же Минздрава показывает беспрецедентную волатильность медицинских штатов. В Новосибирской обл. число медиков сократилось на 58% -- из 11 тыс. осталось 4613. В то же время в соседней Омской обл. их число выросло на 303% -- с 7930 до 32781. Такой разрыв в показателях можно было бы объяснить различием в социально-экономическом строе. Статистика показывает сильный разрыв между Северной и Южной Кореей, а во времена разделенной Германии показывала разрыв между ГДР и ФРГ. На основании чего делались выводы о живительных преимуществах капитализма.

Однако строй у нас один – что в Новосибирской, что в Омской обл., причем и другие социально-экономические показатели соседей примерно одного порядка. Тот же уровень зарплат, и почти та же цифра ВВП на душу населения. Причем у новосибиряков даже немного выше, чем у омичей. По части же медстатистики получается, что в нашем болотистом низменном крае случилось необъяснимое чудо. Или объяснимое: омские начальники здравоохранения настолько хорошо исправляют ошибки Фортуны, что рост на 300% для них – не предел.

Правда, доверия к медстатистике как таковой – и даже к победным бюллетеням В. И. Скворцовой – это не сказать, чтобы прибавляет. Хотя, конечно, "Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я приняла начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком".

Тем более, что не в медицинских штатах, а равно и не в медикаментах залог здоровья. В действительности он находится в инновационном пространстве технопарка Сколково. Там вскорости пройдёт бизнес-форум и выставка инноваций в сфере фитнеса, велнеса и человеческого капитала с несметным количеством участников.

Кино, вино и домино, т. е. фитнес, велнес и капитал – это самый верный путь к долголетию. Тем более, что о фитнес-центрах писал еще Бродский –

"Тем временем клиент спокойно дремлет

и видит чисто греческие сны:

с богами, с кифаредами, с борьбой

в гимнасиях, где острый запах пота

щекочет ноздри".

Добавить к этому термы, чтобы смывать острый запах пота - и человеческий капитал умножится сам собой. Инновационное пространство античности всегда с нами.

Есть еще позднеантичный театр, но с ним потребна бдительность. В Москве у девушки украли дорогостоящий электронный планшет во время спектакля в "Гоголь-центре". Потерпевшая рассказала, что по задумке спектакля, проходившего в темноте, зрители должны были закрыть глаза на неопределённое время. Открыв очи, она поняла, что Ипаду приделали ноги.

Вообще-то в "Гоголь-центр" ходит публика расфуфыренная и в то же время доверчивая, послушно выполняющая режиссерские задумки. В фильме "Место встречи изменить нельзя" Большой театр 1945 г. также стал местом хищения дорогих шуб у расфуфыренных дипломатических дам. Но в сталинские времена зрительниц не просили закрывать глаза на неопределённое время (да и странно их закрывать, когда балет представляют), поэтому карманнику Петру Ручникову приходилось напрягать все свое искусство, чтобы похищать у гранд-дам гардеробные номерки. Сегодня, когда воссияла свобода и режиссеры творят со зрителями, что хотят, задача воров существенно облегчилась. Чтобы в полной темноте спереть ипад или портмоне, уже не нужно быть мастеровитым Ручечником.

Давние – больше семидесяти лет прошло – послевоенные времена вспомнила и педагог-новатор и заслуженный учитель России Т. Н. Эйдельман (дочь славного историка Н. Я. Эйдельмана). Она привела новые доказательства тому, что М. Т. Калашников не был создателем автомата АК-47 – "В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор – интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова назначили создателем автомата просто потому, что он больше подходил по анкетным данным? Да, самородок, да, талантливый, но нужны же для конструкторской работы обычные базовые знания, а где он мог их получить?".

Тут проблема в том, что как раз у изобретателей стрелкового оружия часто было не очень важно с базовым образованием – сопроматов в институте не изучали. Не имели его ни Г. С. Шпагин (ППШ), ни Ф. В. Токарев (пистолет ТТ), ни В. А. Дегтярев с тремя классами церковноприходской школы (ручной пулемет). Причем такая картина была не только у нас. Изобретатель Хирам Максим был самородком широкого профиля. Работал над созданием огнетушителей, ламп накаливания, мышеловок, динамо-машин, ментоловых ингаляторов etc., причем тоже не имел никакого базового образования, что не помешало ему создать пулемет системы "Максим", изменивший все военное дело.

Однако, самое удивительное в другом. До последнего времени разоблачители М. Т. Калашникова указывали, что он сплагиировал "Штурмгевер-44", изобретенный Гуго Шмайссером. Тем более, что в 1946 г. плененный Шмайссер был вывезен в Ижевск (где работал и Калашников) и пробыл там до 1952 г.

Фото: rostec.ru

Но если обладателем интеллигентного еврейского лица был потомственный оружейник Гуго, член НСДАП с 1933 г., имевший хорошие связи в нацистской верхушке, остается только дивиться всепроникающей силе иудеев – "Ах, Абрам, эти <…> всюду пролезут".