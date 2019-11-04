Павло Климкин призвал построить из Украины «Державу» назло другим

- Когда-то Путин на встрече с Бушем сказал, что Украина – это не страна. Сейчас «Вашингтон пост» пишет, что так, возможно, мог сказать и Трамп. Не знаю, является ли это правдой, - написал на своей странице в «Фейсбуке» экс-министр иностранных дел Украины Павло Климкин. – Пусть они в нас не верят, каждый по-своему. Главное, чтобы мы поверили в себя. Давайте назло и огорчение всем, кто в нас не верит, построим Державу. И тогда говорить будем МЫ.

Прекрасно же! Весь диагноз просто на открытой ладони. Не надо быть психоаналитиком, чтобы прочитать весь диагноз ставшего типичным украинства в записи человека, который еще полгода назад представлял Украину на международной арене.

Конечно же, сразу бросается в глаза типичное для инфантильного детства «назло мамке уши отморожу». Не просто так что-то сделаю, а исключительно назло. Не затем, чтобы мне было хорошо, а чтобы другим плохо. Правда, когда дети вырастают, они становятся более адекватными, и начинают понимать, как минимум, что просто от того, что корова сдохнет у соседа, у них самих от этого ни молока, ни мяса не прибавится. Хотя бы на этом уровне. Но не в случае Украины.

Дальше – тоже хорошо. Нет никаких свидетельств, что Путин когда-то нечто подобное говорил бушу или кому еще. Более того, весьма осведомленные источники утверждают, что это фейк чистой воды. Хотя бы по той причине, что подобная открытость и откровенность в международных переговорах, мягко говоря, не очень для него характерна. Это, скорее, тот же Трамп может ляпнуть, но и статья в «ВП» тоже строится на каких-то сплетнях. И патентованный дипломат, коим является Климкин, не может этого не понимать, а, значит, оперировать этим. И он понимает – оговаривается, что не знает, правда это или нет. Но не может сдержать приступ своего инфантильного плача – уж очень хочется выставить свою обиду, как нищему свои язвы – чтобы больше подавали. И он готов ради подобного нести откровенную ложь.

А вот когда он, то есть Украина, станет великаном, тогда всех заставит слушать свой голос, и делать то, что они будут диктовать. Не зря это «Мы» написано у него так, что сразу становится понятно – товарища не только приперло, но и поперло из него из всех щелей.

И не надо думать, что это только Климкин такой. Это повальное явление на данной территории. И нынешнее правительство ничем не отличается в этом смысле от предыдущего. Они даже оперируют одинаковыми терминами. Климкин призывает украинцев не строить, не договариваться, не производить, а «поверить в себя». А новый премьер Гончарук объяснил, что заявленный им рост экономики в 40% будет реальным, если украинцы в это поверят.

А главное, они никак не могут понять, что строят державу или государство, или даже просто страну, в первую очередь, для себя, а не назло соседу или еще кому-то. Хочет того Климкин или нет, но он невольно повторил лозунг самого Трампа «сделаем Америку снова великой». Только вот Трамп не мыслит категориями «назло соседу». Назло можно только себе уши отморозить. Что, впрочем, на Украине с успехом последние годы и делают.