Москвичам, которых работодатели «кинули» на зарплату, выплатили 1 миллиард рублей

Для начала, просто имейте в виду: если компания два месяца или более не платит вам зарплату, это расценивается как финансовая махинация и расследованием будет заниматься Следственный комитет.

В СК по Москве накануне отчитались о результатах проверок по многочисленных заявлениям москвичей, которых работодатели «кинули» на деньги. Как оказалось, с начала нынешнего года следователи получили уже 616 аналогичных заявлений. Во многих случаях это коллективные жалобы, когда в пострадавших числятся десятки человек, суммы задолженностей - миллионы, десятки миллионов рублей.

По закону, если работодатель в течение трех месяцев, а то и больше выплачивает не всю зарплату, ему светит до года тюрьмы, а если вообще ничего не платил хотя бы два месяца - до трех лет. Правда, во многих случаях до реального срока не доходит, суд ограничивается штрафами до 500 тысяч рублей, но долг директор фирмы все равно обязан погасить.

Кстати, есть еще один нюанс. Если работодателя поймали на невыплатах зарплат в первый раз, его вообще могут освободить от уголовной ответственности - но только если он выплатит людям задолженности.

В итоге в Москве за 9 месяцев 2019 года при помощи Следственного комитета удалось добиться выплат по задолженностям в общей сумме 956 миллионов рублей. (Почти миллиард!). К слову, год назад за тот же срок удалось «собрать» почти в 2,5 раза долгов меньше - 399 млн.

Кстати, за последние годы пик невыплат выпал на 2015-й (когда были введены санкции, началась вакханалия курса доллара - ну, вы помните, - Авт.). Тогда в московский Следственный комитет поступило более 1100 заявлений от пострадавших работников.