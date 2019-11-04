Бывший король Малайзии отказался признать сына Оксаны Воеводиной

Не успела Оксана Воеводина впервые показать своего первенца Леона, которого родила от бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада V, как от монаршей особы последовал ответ. Несмотря на то что малыш как две капли воды похож на отца, тот отказался признавать его своим родным ребенком по фото. Экс-супруг по-прежнему настаивает на том, что "Мисс Москва-2015" ему изменяла.

После опубликованных Оксаной Воеводиной снимков султан разразился гневной отповедью. Он отметил, что его бывшая жена использует фотографии мальчика с целью выиграть бракоразводный процесс и получить кругленькие отступные.

По словам Мухаммада V, фото не доказывают, что он является биологическим отцом ребенка. А запечатленный на кадрах малыш может быть "сыном любого азиатского человека", сообщает Daily Mail.

Султан также заявил, что его бывшая супруга "не имеет никакого достоинства". Он припомнил ей кадры, на которых она "занималась сексом в бассейне на реалити-шоу".

Меж тем Оксана Воеводина не планирует просто так сдаваться. Она решила установить отцовство Мухаммада V через суд. Для этого султану придется пройти ДНК-тест. Если экс-король не явится на слушание либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом Леона.

Отметим, 1 ноября Оксана Воеводина впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии V. Леону пошел шестой месяц и он очень похож на своего знаменитого отца. Модель утверждает, что они с Мухаммадом V заранее планировали беременность, потому малыш был желанным.

Кстати, сын Оксаны Воеводиной Исмаил Леон - первый внук в королевской семье. Не так давно, 28 сентября, умер дедушка малыша и отец Мухаммада V - султан Исмаил Петра. Это в честь него Оксана назвала своего сына. У экс-короля Фариса есть два брата - Фаиз и Факхри. У них детей пока нет. А у его младшей сестры Амелин две дочки. Таким образом, Исмаил Леон - первый сын Фариса, официальный наследник, рожденный в законном браке. В Малайзии власть передается от отца к старшему сыну. И не важно, что он появился на свет в России. Чтобы стать королем, претендент на престол должен быть мусульманином, знать малайский язык, традиции и обычаи.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье.

Было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Оксана решила подать судебный иск об установлении отцовства, поскольку бывший супруг не выполнил ее требования. По некоторым данным, она запросила у султана квартиру в Москве стоимостью (96,2 миллиона рублей, дом в Лондоне за 641,7 миллиона рублей и 1,9 миллиона рублей в месяц на содержание Леона.