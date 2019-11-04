"Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" 0:1 и завершил первую половину сезона девятым

Футболисты московского "Спартака" после трех бодрых поединков под началом нового тренера Доменико Тедеско в последний праздничный ноябрский день на своем поле принимали тульский "Арсенал" в поединке 15 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. До этого "красно-белые" в трех играх подряд ни разу не проиграли, раз лишь пропустили. За это время были повержены "Локомотив" в чемпионате России 3:0, "Ростов" в Кубке России 2:1, а с казанским "Рубином" москвичи сыграли вничью 0:0.

Тульский же "Арсенал" в отличие от "Спартака" - уже сложившийся клуб и он не перестраивается под началом нового тренера. Так что мог спокойно готовиться к матчу против "красно-белых", зная все свои сильные и слабые стороны. Перед этим поединком туляки всего на 2 балла отставали от "Спартака" в таблице. Так что в случае победы опережали бы их по итогам половины сезона.

Многие ждали, что "Спартак" легко продолжит свою серию под началом Доменико Тедеско. И на первых минутах встречи казалось, что вот-вот и будет гол. И свою голевую серию продолжит раззабивавшийся швед Джордан Ларссон. Однако этого не произошло в начале игры. Только-только "Арсенал" отбил атаки хозяев поля, как сам пошел вперед.

На 16-й минуте капитан туляков и экс-игрок "Спартака" Кирилл Комбаров прошелся по флангу, обошел игроков столичного клуба и скинул мяч на Луценко в штрафную. Форвард "Арсенала" только и сделал, что подставил голову, отправив мяч в ворота. Именно так в начале игры фанаты "Спартака" схватились за голову с досады - вот они, старые времена вернулись!

Спартак Москва - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко, Российская Премьер-Лига, 15 тур 04.11.2019.Спартак Москва - Арсенал. 0:1. Евгений Луценко

Спартаковцы попытались после пропущенного мяча отыграться что было сил. Но сил не оказалось. И на перерыв "Арсенал" и "Спартак" ушли при счете 1:0 в пользу туляков. К тому времени из-за травмы хозяева поля потеряли защитника Илью Кутепова, который, хромая, досрочно покинул поле.

Новый импульс у "Спартака" в начале второго тайма появился после активных действий полузащитника Мирзова. Он всеми силами расшатывал игроков тульского клуба на флангах, влетал в штрафную "Арсенала", создавая моменты для напарников по команде. И самый убойный был у Лоренсо Мельгарехо. Однако же парагваец пробил прямо во вратаря гостей, который всего лишь второй раз в жизни играл в Премьер-Лиге.

А к середине второго тайма уже и гости лишились хорошего игрока. Автор голевой передачи, капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров, ушел с поля из-за травмы. Тульский клуб к тому времени уже почти 20 минут сидел в осаде, отбивая атаки "Спартака".

Под конец игры желтую карточку за лишние эмоции на бровке получил уже и главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Но, кажется, не придал этому особого значения.

Тульский "Арсенал", отстояв победные для себя 1:0, в итоге совершил отличный рывок вверх по турнирной таблице. И первую половину сезона команда завершила на шестом месте с 19 очками. А вот "Спартак" при 18 баллах - только девятый.

Этой игрой команды завершили первый круг чемпионата России по футболу. Следующими поединками для "Спартака" и "Арсенала" откроется вторая половина сезона. Матч 16 тура первенства страны спартаковцы проведут 9 ноября дома против самарских "Крыльев Советов". А вот "Арсенал" на следующий день примет дома питерский "Зенит".