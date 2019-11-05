Три катастрофы за 48 минут

Небывалая трагедия в истории мировой гражданской авиации. И произошло это в течение 48 минут. Виноват оказался... праздник. 29-я годовщина Октября. Ничто не должно омрачать всеобщее ликование, многочисленные делегации из-за рубежа уже прибывали в столицу, и всего один день до праздничного салюта…

5 ноября погода в Москве и на подступах была хуже некуда. Не туман - молоко!

Но праздник же! И руководству аэропорта поступает указание: обеспечить прием гостей! Кто отдал приказ - так и осталось загадкой...

18 часов 07 минут. Самолет Ли-2 из Ашхабада уже два дня отсидел в Воронеже, дожидаясь «добра» из Москвы. В салоне не оставалось ни одного пассажира: все, устав ждать, отправились в столицу на поезде. Нетерпение спасло им жизнь: самолет, пилотируемый опытным летчиком, два часа кружил над посадочной полосой и, практически выработав все горючее, делая на ничтожной высоте разворот, врезался в землю… Все пятеро человек экипажа погибли.

18 часов 27 минут. «Дуглас С-47», летевший из Берлина, тоже два часа кружил над «Внуково». Пилот промахнулся мимо посадочного знака «Т» и мгновенно принял решение уходить на второй круг. Самолет круто поднял нос, резко потерял скорость и врезался в землю… На его борту были 26 человек, погибли 13.

18 часов 55 минут. Ли-2 летел из Вильнюса, на борту - четверо человек экипажа и 22 пассажира. И этот самолет более часа кружил на «Внуково», пока все-таки не получил разрешения на посадку.

Автоматический радиокомпас отказал, и потому приходилось целиком полагаться на команды диспетчера аэропорта. Командир четыре раза пытался совершить посадку, но все неудачно. Снова поднимались в густой туман, уходили на повторный круг… При пятой попытке горючего не оставалось уже совсем… Самолет, потеряв скорость, врезался в столб освещения и упал прямо на площадь перед аэровокзалом. Как случилось, что погиб лишь один человек, объяснить, кроме как чудом, нельзя…

В прессе, по радио - ни слова о том, что стряслось… Ничто не должно было омрачать праздник...