Победитель шоу «Удивительные люди» Владимир Кутюков: В нашей истории многое перепутано!

Помните, на какой день выпал ваш день рождения в этом году - понедельник, среда, воскресенье? А когда отметите в наступающем? А через десять лет? Ну а через тридцать? А он помнит. Владимир Кутюков, инженер из Марий Эл, способен высчитать любой день из прошлого и даже будущего и назвать вам его. Именно этим он покорил зрителей четвертого сезона проекта «Удивительные люди» на канале «Россия 1» и получил приз зрительских симпатий. А потом рассказал «КП» о своем удивительном таланте.

- «Комсомольская правда»? Вы писали обо мне еще в 90-е. Моя победа в «Удивительных людях» - скажем так, итог работы, которую я веду уже 46 лет. Еще в 1973 году в армии поспорил с сослуживцем, что смогу угадать или посчитать, на какой день выпадает его день рождения. У меня получилось. Почувствовал, что можно развивать это умение. Нашел литературу по теме, потом начал вырабатывать алгоритмы, хотя у меня совсем не математическое образование. Занимался на перекидном календаре, затем разработал компьютерную программу, считающую дни наперед и в прошлом. Занимаюсь по ней непрерывно до сих пор, потому что навык надо поддерживать... Могу считать от первого года нашей эры до бесконечности.

- Признайтесь: вы просто вывели формулу, в которую подставляете числа?

- Это не так. Я показал в эфире, по какому принципу это делает компьютер (см. фото, где уникум расписывает математическую выкладку). Но надо быть умнее компьютера! Поэтому я разработал свой алгоритм и последовательность. Для этого надо обладать отличной памятью и знать математику.

- Как далеко вы заходили в игре с числами?

- В шоу я показал счет с пятнадцатизначными годами - это триллионы лет. Так вот, их я вычислял еще 10 лет назад. Сейчас работаю со значительно более далекими от нас годами - и по григорианскому, и по юлианскому календарю. Какой год вас интересует? Какое число?

- Гугол. Десять в сотой степени.

- Да, гугол я тоже считал.

- Насколько это полезно в прикладном смысле? Грубо говоря, для чего это все?

- Хобби. Мне интересно искать глобальные ошибки. Вижу в тексте даты, иногда рядом с ними указан день недели: это случилось во вторник, 1 июня. Проверяю, соответствует это действительности или нет. Вот, к примеру. Петр I ввел юлианский календарь с 1700 года, но в указе написал - «с нового века». А до нового века был еще год. Ошибка. Или с Ельциным: когда уходил в отставку, заявил, что уходит «в последний день уходящего века», а это было 31 декабря 1999 года, то есть опять ошибка - новый век начинался в 2001 году. А еще в России есть Федеральный закон о днях воинской славы, где указаны даты великих сражений и событий. Так вот там почти все даты приведены неверно - привязаны к старому стилю, григорианскому стилю, и не исправлены.

- А чем вы сами занимаетесь?

- Я работаю инженером-конструктором в Йошкар-Оле на предприятии, выпускающем двери. До этого 33 года разрабатывал оборудование для микробиологической и медицинской промышленности.

- Как семья отреагировала на победу?

- У меня двое взрослых детей - им под 40. Четверо внуков - от пяти до 14 лет. Все были счастливы!

КСТАТИ

Главный приз - 1 миллион рублей - получил Ласлен Олхедж из Феса (Марокко). 26-летний парень обладает суперпамятью - он мнемотехник, способный запоминать все что угодно в мельчайших деталях. В эфире он за пять минут сумел запомнить последовательность расположения 50 разобранных перемешанных матрешек (всего 250 фигурок). А затем воссоздал эту последовательность, после того как судьи фигурки переставили.