2019-11-05T02:44:01+03:00
Звезды

Звезда в шоке: Ким Кардашьян призналась, что поправилась на восемь килограммов

Модель, зарабатывающая миллионы благодаря своему телу, пришла в ужас, встав на весы
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян обеспокоена своим весом.Ким Кардашьян обеспокоена своим весом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тело Ким Кардашьян – ее хлеб с маслом и черной икрой: благодаря своим соблазнительным формам модель стала звездой Инстаграма и зарабатывает миллионы. Родив в 2018 году дочь Чикаго, звезда реалити-шоу с огромным трудом привела свое тело в порядок и добилась желанной стройности. Но, как говорят диетологи, похудеть – это еще полдела: важно сохранить результат. И как раз этого Ким не удалось. В Инстаграме Кардашьян призналась, что за последний год поправилась на 8 килограммов.

Модель встала на весы и пришла в ужас: стрелка неумолимо поползла в сторону увеличения веса.

- Иногда мы срываемся, и сейчас у меня как раз такой период. Я вешу на 8 килограммов больше, чем год назад, - рассказала звезда подписчикам.

Звезда поправилась на 8 килограммов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда поправилась на 8 килограммов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким решила, что нужно срочно что-то делать, и взялась за себя. Модель назначила себе еще одну, дополнительную тренировку в спортзале.

- Итак, перед ужином у меня будет тренировка, хотя я этого никогда не делала раньше, но решила, что пора когда-то начинать, - рассказала 39-летняя Кардашьян.

Модель твердо намерена похудеть к своему 40-летию, которое будет еще только через год. Так что у нее еще есть время, чтобы сбросить вес.

- Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу сбросить лишний вес, и это означает, что нужно тренироваться любой ценой, - поведала Ким фолловерам.

Впрочем, не все так просто. Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, в 2018 году, после рождения дочки Кардашьян «сделала» свою тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. Теперь же ее тело просто возвращается к исходному состоянию и снова накапливает жир.

Вполне вероятно, что у Ким получится снова похудеть с помощью тренировок в спортзале. Но если ей этого не удастся, накануне 40-летия она может снова использовать свой излюбленный прием - отправится в клинику пластической хирургии и откачать лишний жир.

Ким уверена, что ей нужно срочно похудеть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким уверена, что ей нужно срочно похудеть.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Инстаграме Ким не раз рассказывала, что борется с наследственной болезнью – псориазом. Из-за нее Кардашьян вынуждена придерживаться особой диеты, которая помогает уменьшить эффект высыпаний на коже.

- Я живу здоровой жизнью и стараюсь есть как можно больше растительной пищи. И еще я пью смузи из морского мха, - рассказала Ким.

Помимо псориаза Кардашьян страдает еще и от псориатического артрита.

- Однажды ночью я проснулась и не смогла взять в руку телефон, - рассказывала Ким в одном из интервью. - Я подумала, что это странно, но, может быть, я просто отлежала руку. И я снова уснула. А утром я не смогла взять даже зубную щетку – так сильно у меня болели руки. Я сдала анализ крови, и он показал, что у меня псориатический артрит. Это похоже на артрит, но заболевание вызывается псориазом, и оно может приходить и уходить.

В борьбе с артритом Ким испробовала всевозможные снадобья, мази, кремы и препараты, чтобы облегчить свое состояние.

- Я помню, у меня была назначена пресс-конференция, которую я не могла отменить, - говорит модель. - В тот день я даже не могла сама надеть на себя лифчик, и мне нужно было, чтобы кто-то надел его на меня, потому что боль в руках была невыносимой.

Сейчас у модели период стабильности – болезнь отступила. Но Ким не исключает, что она может вернуться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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