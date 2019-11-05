2019-11-05T15:20:09+03:00
Звезды

«Точно прячет животик»: Светлану Ходченкову заподозрили в беременности

По слухам, актриса встречается с резидентом «Comedy Club» Семеном Слепаковым
Ирина СУХАНОВА
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Семен Слепаков и Светлана Ходченкова на церемонии вручения 17-й ежегодной премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ. Фото Сергей Бобылев/ТАСССемен Слепаков и Светлана Ходченкова на церемонии вручения 17-й ежегодной премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Светлана Ходченкова заинтриговала своих подписчиков в Инстаграме необычным снимком. Актриса сфотографировалась в ярком бирюзовом жакете широкого, по моде 90-х, покроя. Просторный пиджак полностью скрыл фигуру звезды, позволив, тем не менее, похвастаться стройными ножками.

В комментариях фолловеры тут же принялись обсуждать свободный наряд артистки. И заподозрили, что таким образом 36-летняя Светлана решила замаскировать намечающийся животик. Поклонники уверены, что актриса беременна от своего нового возлюбленного. По слухам, Ходченкова встречается с резидентом «Comedy Club» Семеном Слепаковым. «Животик просматривается», «Светлана беременна?» «Точно прячет животик», «Поздравляем, наконец-то!», - пишут фолловеры звезды.

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Слухи о том, что Ходченкова и Слепаков встречаются, разгорелись с новой силой в конце сентября — тогда пару застали вместе в Эрмитаже. По словам очевидцев, артисты не скрывали пылких чувств друг к другу и обменивались поцелуями на глазах у других посетителей музея. До этого случая Ходченкова и Слепаков пришли вместе на вручение премии.

Ходченкова и Слепаков познакомились в 2018 году на съемочной площадке сериала «Домашний арест», в котором снималась Светлана. Семен был сценаристом и продюсером проекта. Говорят, уже тогда 40-летний Слепаков не скрывал своего восхищения белокурой красавицей.

По словам окружения, продюсер сейчас в разводе. Жена Слепакова Карина была не из мира шоу-бизнеса и вела зарытый образ жизни. Светлана Ходченкова тоже рассталась со своим женихом, бизнесменом Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных якобы шло к свадьбе. Но, видимо, предпринимателю не удалось удержать возле себя звезду экрана.

До этих отношений Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет. Супруги расстались со скандалом — обиженный Яглыч не раз упоминал об этом в интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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