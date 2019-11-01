Косторная сразится с Загитовой. Гран-При Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция
В пятницу, 1 ноября, во французском городе Гренобль возьмет старт третий этап Гран-При по фигурному катанию нового сезона. В бой вступят три российских спортсменки - Алина Загитова, Мария Сотскова и Алена Косторная. Для каждой из них это будет первый серьезный старт нового сезона. Все ждут - как проявит себя Алина Загитова, обладательница всех возможных титулов в фигурном катании, в бою с Аленой Косторной, которая перешла из юниорского разряда во взрослый в нынешнем сезоне. И для нее турнир во Франции - первый на новом уровне.
Стартовый порядок фигуристок Гран-При Франции 2019*
1. Леа Серна (Франция)
2. Николь Шотт (Германия)
3. Старр Эндрюс (США)
4. Алена Косторная (Россия) - 20:42
5. Мэ Беренис Мейте (Франция)
7. Юна Шираива (Япония)
8. Мария Сотскова (Россия) - 21:09
9. Мэрайя Белл (США)
10. Вакаба Хигучи (Япония)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Алина Загитова (Россия) - 21:35
* - француженка Лорин Лекавалье должна была выступить под номером 6, однако снялась с турнира из-за травмы.
Прямая видеотрансляция Гран-При Франции 2019
Прямую видеотрансляцию соревнований можно будет посмотреть с 20.10 по московскому времени на сайте Первого канала.
Гран-При Франции. Короткая программа.
ИСТОЧНИК KP.RU