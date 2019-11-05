ГК СК Мост Руслана Байсарова обновит железнодорожную инфраструктуру на Сахалине

На Сахалине полным ходом идет работа по переустройству железнодорожной колеи со старого японского узкоколейного стандарта (ширина колеи 1067 мм) на современный российский общесетевой (ширина колеи 1520 мм). Проект глобального переустройства железнодорожной инфраструктуры острова реализуется с 2003 года в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Предполагается, что к 2020 году реконструкция железной дороги Сахалина будет завершена. Проект имеет важнейшее значение для развития экономики Дальнего Востока и оценивается как сложный с технической точки зрения. Одной из его ключевых задач является реконструкция мостов Сахалина с целью последующей прокладки по ним широкой железнодорожной колеи. От скорости выполнения этих работ напрямую зависит соблюдение сроков реализации всего проекта. Эксперты отмечают, что строительная компания - ГК СК МОСТ известного предпринимателя Руслана Байсарова – срывов сроков не допускает и уже вышла на завершающую стадию реализации своей части работ.

Более полусотни мостов за два года

К сегодняшнему дню специалисты СК МОСТ выполнили «перешивку» по всем 53 объектам. В настоящее время одновременно ведутся оставшиеся работы завершающего этапа на свыше чем 20 объектах, которые скоро тоже будут готовы к сдаче в эксплуатацию. Всего до конца 2019 года мостостроителям предстоит полностью завершить работы по 53 объектам на участке «Арсентьевка-Ноглики», а в следующем году в соответствии с действующим контрактом предусмотрено строительство девяти мостовых переходов на участке «Шахта-Холмск-Чехов».

Как рассказывают в компании Руслана Байсарова, несмотря на то, что формально речь идет о реконструкции мостов, фактически все они строятся заново – с сооружением новых опор, монтажом пролетных строений и демонтажом старых существующих мостов. Причина в том, что старые конструкции находятся в аварийном, дефектном состоянии. Например, один из самых протяженных на острове мост через реку Гарь (264-й км) был построен 89 лет назад на естественном основании и физически не способен выдержать перспективную нагрузку (С-14) под колею нового стандарта. Его пролетные строения, в частности, запроектированы по японским нормам начала прошлого века, которые соответствуют российским нормативным показателям почти столетней давности.

Мост, построенный компанией Руслана Байсарова на Сахалине

Чисто технических сложностей в процессе работы, говорят специалисты компании Байсарова, возникает немало. Так, технику, материалы и конструкции пролётных строений мостостроителям приходится транспортировать с материковой части. А природные климатические условия на острове – далеко не самые простые. В частности, постоянно сохраняется риск возникновения штормов, что грозит срывами сроков поставок.

Кроме того, масштабность проекта требует от СК МОСТ серьезной мобилизации ресурсов. В строительстве задействованы сразу восемь буровых машин, а сборка металлических пролетных строений осуществляется параллельно на восьми объектах. В пиковые нагрузки в работе на 20-25 объектах принимали одновременное участие 600-800 человек. Сейчас, в связи с тем, что основные объёмы работ выполнены, задействовано порядка 200-300 специалистов. Остались работы по укреплению откосов насыпи и русел рек, обустройству мостов консолями, устройству лестничных сходов, очистных сооружений и переносу коммуникаций на новые мосты. Специалисты компании живут в специально оборудованных вахтовых поселках. Несмотря на созданную для них комфортную обстановку проживания, трудностей в их работе хватает – от непростых погодных условий до нередких встреч с дикими животными. Впрочем, все это мостостроителей не пугает, а сахалинский проект в компании воспринимают как один из самых интересных с точки зрения наработки опыта.

Руслан Байсаров решает масштабные задачи

Сравнивать сахалинский опыт СК МОСТ есть с чем. Группа была основана более четверти века назад. Сегодня она объединяет 12 компаний, которые специализируется на строительстве мостов, сооружении тоннелей и дорог. В ее портфеле, например, такой знаковый проект как строительство моста на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Конструкция стала визитной карточкой Владивостока и даже изображена на одной из российских денежных купюр. В настоящее время компания заканчивает строительство сразу двух мостов через реку Амур, совместно с китайскими партнерами. Один из них схож по технологии возведения с владивостокским.

Компания Руслана Байсарова занимается реализацией проекта модернизации железнодорожной колеи на Сахалине

Кроме того, строительная группа Байсарова задействована в работах по модернизации БАМа. Именно ее специалисты сейчас сооружают Второй Байкальский тоннель, который разгрузит проблемный перегон Лена – Северобайкальск и значительно увеличит его пропускную способность. Длина сооружения – более 6,5 км, оно пролегает через участки тектонических разломов и требует самого современного оснащения, контролирующего сейсмическую ситуацию, угрозы сходы лавин и т.д. Также СК МОСТ участвует в строительстве Некрасовской ветки московского метрополитена. Уникальные компетенции специалистов группы востребованы при прокладке одного из самых сложных участков - от станции «Окская» до платформы «Нижегородская».

В последние годы компания проявляет заметную активность в сфере строительства портовой инфраструктуры. В частности, ее специалисты возводили арктический порт Сабетта на полуострове Ямал. Благодаря реализации проекта грузоперевозки по Северному морскому пути начали осуществлять фактически круглогодично, что способствовало развитию арктических регионов страны и укреплению позиций российских экспортеров.

«Перешивка» с прицелом на материк

С целью придания нового импульса для экономического развития Сахалинской области и всего Дальнего Востока реализуется и проект обновления железнодорожной инфраструктуры на Сахалине. Несоответствие ширины рельсов российским стандартам ранее значительно осложняло жизнь на острове и ставило под сомнение необходимость строительства моста, соединяющего его с материковой частью.

Но уже сейчас некоторые эксперты берутся оценивать «перешивку» железнодорожной колеи как подготовку к реализации сверхамбициозного для России проекта – доведения железной дороги до тихоокеанского побережья и строительства мостового перехода на Сахалин. По мнению специалистов, учитывая накопленный российскими мостостроителями опыт, полученный в том числе в ходе реализации проектов компанией Руслана Байсарова - перспектива появления железнодорожного сообщения Сахалина с материковой частью не выглядит утопичной.

Уже сегодня на Сахалине добывается более 3,3% всей российской нефти и свыше 4% газа, а доля сахалинского сжиженного природного газа на азиатском рынке достигла примерно 9%. Богата Сахалинская область и залежами угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, а также химического сырья. У острова и богатый туристический потенциал. Однако до сих пор Сахалинская область остается единственным субъектом РФ, не имеющим железнодорожного сообщения с материковой частью страны, что является фактором, сдерживающим ее экономическое развитие. Обновление железнодорожной инфраструктуры острова силами СК МОСТ Руслана Байсарова в сотрудничестве с РЖД специалисты считают важным шагом на пути к раскрытию богатых возможностей Сахалина.