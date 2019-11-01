2019-11-01T13:47:10+03:00
Телевизор

В день рождения "Матч ТВ" назвал топ-5 трансляций канала в 2019 году

Лидером стал матч отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 Россия - Казахстан
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч России и Казахстана возглавил рейтинг трансляций "Матч ТВ" в 2019 году.Матч России и Казахстана возглавил рейтинг трансляций "Матч ТВ" в 2019 году.Фото: REUTERS
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1 ноября «Матч ТВ» отмечает 4 года. За прошедший год канал еще больше утвердился в качестве флагмана спортивного вещания и главного популяризатора здорового образа жизни в России. Количество представленных видов спорта превысило 70, доля трансляций достигла 63%, а их суммарный объем к концу года составит более 5500 часов.

2 марта 2019 года начал вещание федеральный общедоступный канал «Матч! Страна», посвященный спортивной жизни страны и развитию российского спорта. Объем спортивных трансляций составляет 79%, а остальное эфирное время отдано под информационное вещание, программы и фильмы о спорте. С момента запуска «Матч! Страна» представил зрителям почти 1800 часов прямых трансляций по 41 виду спорта.

С 1 ноября начнет меняться оформление эфира, сайта, страниц соцсетей и т.д. Будут использованы новая эфирная графика, логотип, айдентика и промо стиль канала.

СПРАВКА "КП"

Пять самых рейтинговых трансляций

1. Футбол. Отборочный матч Евро-2020 Казахстан – Россия (доля 15; рейтинг 3,7)

2. Футбол. Лига чемпионов 2019/20. «Лион» – «Зенит» (доля 15,4; рейтинг 3,7)

3. Биатлон. Кубок мира 2018/19. Мужская эстафета в Оберхофе (доля 14,3; рейтинг 3,5)

4. Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Италия (доля 17,7; рейтинг 3,5)

5. Футбол. Чемпионат России 2019/20. «Спартак» – «Зенит» (доля 15,4; рейтинг 3,4)

ИСТОЧНИК KP.RU

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