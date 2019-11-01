Развитие несырьевого экспорта – в фокусе внимания экспертов форума Россия – Казахстан

Россия и Казахстан – крупные торговые партнеры, при этом для обеих стран крайне актуален вопрос развития несырьевого экспорта. Увеличение доли этого сегмента во взаимном торговом обороте – один из приоритетов, определяющих дальнейший успех отношений партнеров. Этой проблеме будет посвящена панельная сессия «Развитие несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном», которая пройдет в рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, организованного Минэкономразвития России и Фондом Росконгресс.

Модератором сессии выступит старший вице-президент «РЭЦ» Игорь Жук. В обсуждении примут участие представители Евразийской экономической комиссии, Новосибирской и Смоленской областей России, Алтайского края, Внешнеторговой палаты Казахстана, общественных организаций – «Деловая Россия» и «ОПОРА России», Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО), эксперты Национального исследовательского Томского политехнического университета и Томского государственного университета, представители компаний «Самрук Казына», «КазахЭкспорт», Kazakh Invest, Globalink Logistics, «ВМК», «Ангиолайн» и «Гормашэкспорт».

«Выбранная нами тема очень многогранна: это и взаимовыгодное развитие агропромышленного сектора, и развитие высокотехнологичных производств, и совместное использование логистических возможностей, – отметил Игорь Жук. – Наши страны во многом схожи, у нас много общего, это не только прошлое, настоящее и, уверен, будущее. Мы много можем дать друг другу. В то же время важно понимать специфику и собственные интересы каждой из сторон, и для этого необходим постоянный, заинтересованный и открытый диалог».

Участникам встречи представится возможность рассмотреть успешные совместные проекты и поговорить о развитии экономики услуг – туризма и образования. Одна из ключевых тем – инвестиционные проекты и создание совместных производств. В то же время предстоит обсудить и насущные, требующие решения проблемы – назревшие реформы регулятивного законодательства и снижение торговых барьеров, вопросы конкуренции, антимонопольного регулирования и организации государственных закупок в Евразийском экономическом союзе. Еще одна практическая часть дискуссии будет посвящена вопросы разницы НДС и рассмотрению кейсов организации поставок при поддержке региональных центров экспорта.

XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» состоится в Омске 6–7 ноября 2019 года. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте.