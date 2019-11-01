Как лечат в разных странах мира

В отеле Марриотт Гранд 31 октября 2019 года состоялся круглый стол на тему «Особенности стандарта лечения за рубежом», организованный радиостанцией «Комсомольская правда.

Спикерами круглого стола выступили:

- Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»;

- Роман Барак, профессор, главный врач медицинского центра «Хорев» (г.Хайфа, Израиль);

- Юлия Сихвола, представитель реабилитационного центра «Круунупуйсто» в России;

- Сэм Авад, генеральный директор группы медицинского туризма Греции;

- Оксана Медведева, генеральный директор международного агентства медицинского туризма «Фил-Хил».

Открывая круглый стол, ведущая радиостанции «Комсомольская правда» Мария Баченина высказала мнение, что медицинская сфера на сегодняшний день предлагает огромное количество частных клиник и разного рода специалистов как в России, так и за ее пределами. Принято считать, что лечение за рубежом, в частности в Израиле, качественнее и надежнее. Так ли это на самом деле, и каковы особенности стандартов лечения за рубежом - обсуждали спикеры и гости мероприятия.

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда».

Роман Барак, профессор, главный врач медицинского центра «Хорев» (г.Хайфа, Израиль) отметил: «Вопрос качества лечения не в стране и не в городе, а в конкретных руках врача. Помимо этого, на сегодняшний день наш центр имеет базу данных миллионов пациентов из Китая и Индии. Робот с искусственным интеллектом ставит диагнозы и выявляет патологии. Ведь в 2019 году в 21 веке должны быть сверхсовременные технологии, призванные защитить человеческую жизнь, даже самый опытный врач может допустить ошибку, робот – нет». Также, Роман рассказал о том, как прожить 100 лет, придерживаясь простых и общедоступных правил: кардиоваскульные и онкоскрининги, образ жизни, регуляция веса, кардиологические вмешательства, фармакологическая регуляция риск-факторов.

Роман Барак, профессор, главный врач медицинского центра «Хорев» (г.Хайфа, Израиль).

Юлия Сихвола, представитель реабилитационного центра «Круунупуйсто» в России, рассказала о лечении и оздоровлении в Финляндии, в частности в их центре, который относится к старейшему в Финляндии реабилитационному учреждению. Более 50 лет он работает по различным направлениям, и главная его особенность - наличие более 200 программ, направленных на восстановление и реабилитацию пациентов разных стран.

Юлия Сихвола, представитель реабилитационного центра «Круунупуйсто» в России.

Сэм Авад, генеральный директор группы медицинского туризма Греции, поделился особенностями лечения в его стране: «Я знаю, что на сегодняшний день очень мало информации о греческой медицине, поскольку мы мало вкладываем в рекламу и распространение информации о ней. Но, так или иначе, от пациента к пациенту, передаются отзывы о нашей медицине. На данный момент более 400 человек из России находится на лечении в Греции. Но это лишь часть иностранных пациентов. Основное отличие – цена. К нам едут те, кто ищет европейский стандарт, но по более низкам ценам, чем в Израиле, Германии или США. Низкие цены не означают низкое качество. По каждому конкретному пациенту мы собираем консилиум в 45 специалистов. К каждому пациенту у нас персональный подход. И мы гордимся этим! 50 % наших пациентов – это дети с неврологическими болезнями, такими, как ДЦП. Также у нас сильное отделение, которое успешно, на протяжении многих лет лечит рассеянный склероз. Мы уверенны, что греческая медицина в скором времени займет свое место на скамье почета лучших медицинских стран мира».

Сэм Авад, генеральный директор группы медицинского туризма Греции.

Оксана Медведева, генеральный директор международного агентства медицинского туризма «Фил-Хил» акцентировала внимание на теме международной аккредитации медицинских учреждений: как строится лечение за рубежом и куда отправлять пациента, в случае его желания лечиться за границей. Также Оксана подчеркнула, что медицинское учреждение (а не только лечащий врач) несет ответственность за пациента. Ежегодно собираются конференции по медицинскому туризму, где обсуждается внешняя оценка качества медицинских учреждений, «золотые стандарты» аккредитаторов, которые аккредитуют организации по всему миру».

Оксана Медведева, генеральный директор международного агентства медицинского туризма «Фил-Хил»

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2019».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ». Актуальные темы о медицине слушайте в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда», на волне 97,2 FM в Москве.