2019-11-01T14:53:13+03:00
Свое дело

Департамент предпринимательства и инновационного развития подписал соглашение о сотрудничестве с МФЮА и другими крупными вузами Москвы

Департамент предпринимательства и инновационного развития подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими столичными учебными заведениями: МФЮА, МГУ, ВГУЮ, МГУЮ, ВШЭ, РГУП и ФУПРФ
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Это значит, что теперь студенты юридических профилей на базе существующих юридических клиник смогут принимать участие в работе Штаба по защите бизнеса. Это отличная практика в области правоприменения и даже формирования законов, касающихся бизнеса. Также было принято решение о запуске клуба «Предприниматель» на базе Московского финансово-юридического университета МФЮА совместно с ДПИР, который готов предоставить все свои образовательные мощности для молодежи, желающей научиться предпринимательству. Вступить в клуб могут все студенты, независимо от профиля обучения.

«Не стоит откладывать на после то, что можно получить прямо во время обучения. Так думали мы, когда инициировали Соглашение о сотрудничестве с крупнейшими столичными учебными заведениями. Хороший специалист рано или поздно задумывается о том, чтобы начать свое дело. И чтобы мечты не остались лишь мечтами, нужны определенные знания и навыки», – сказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Этому можно научиться на «Бизнес-уикендах», где опытные предприниматели делятся своими реальными кейсами. Истории взлетов и падений из уст их главных героев звучат куда убедительнее выступлений любого коуча-теоретика. Занятия, посвящённые предпринимательству будут также включены в программы университета МФЮА. Предпринимателями не рождаются, а становятся!

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