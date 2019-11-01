Опять рука Кремля: Россию теперь обвиняют во вмешательстве в протесты в Чили

Массовые протесты в Сантьяго начались еще 14 октября из-за решения властей повысить цены на проезд в метро. К этому добавилось недовольство низкими зарплатами, пенсиями и многим другим, и акции перекинулись и на другие города страны. Жертвами беспорядков уже стали 19 человек. В итоге власти отменили подорожание тарифов на электричество и цен на проезд в метро, объявили о повышении МРОТ и пенсий, но протесты продолжаются. Это привело даже к беспрецедентной отмене саммита АТЭС, который должен был проходить в Чили 13-14 ноября.

Ну, а в Вашингтоне уже нашли истинных виновных - естественно, с российским следом.

- Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в соцсетях, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время ответственных демократических дебатов вместо того, чтобы позволить гражданам Чили вести свои собственные обсуждения по поводу курса, который должна занять их страна. В этом проблема, - заявил журналистам неназванный высокопоставленный представитель Госдепа.

Правда, от вопроса о том, связаны ли эти тролли с российскими властями, он уклонился.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

- Администрация США использует непростую внутреннюю ситуацию в Чили для продолжения своих попыток очернить внешнеполитический курс нашей страны. Это не новость. Ранее такого рода нечистоплотные приемы применялись многократно. Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие электоральные или иные внутриполитические процессы где бы то ни было, - прокомментировал выпад «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.