2019-11-01T16:32:29+03:00
Общество

Космонавты выступили за строительство дублера Щелковского шоссе

За год жители Москвы и Подмосковья тратят 43 дня своей жизни, стоя в пробках на Щелковском шоссе — самой загруженной федеральной трассе
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Жителям может помочь строительство дублера дороги, но против него выступают экоактивисты. Об этом сообщил телеканал "360".

Ежедневно граждане тратят по два часа в пробке в сторону Москвы и столько же обратно. Дело в том, что во время проектирования трассы в 1960-е годы в Балашихе жили 60 тысяч человек. Сейчас же там насчитывается около полмиллиона. К тому же Щелчок ведет и в другие крупные населенные пункты, где также выросло население. Поэтому, например, на 25 километров к Звездному Городку придется потратить по три-четыре часа.

«И космонавты, и жители, и люди, которые пользуются Щелковским шоссе, — все они мечтают о том, что появится дублер, который без светофоров позволит напрямую доехать до Щелкова и дальше», — рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

В подмосковном Щелкове уже открыли железнодорожную эстакаду, которая помогла водителям при проезде через пути. Однако сама проблема пробок так и не решилась. Поэтому космонавты написали петицию о строительстве дублера шоссе.

Для прокладки дублера нужно будет вырубить около 100 гектаров территории национального парка «Лосиный остров» на границе с дорогой. В связи с этим власти Московской области готовы передать зеленому островку две тысячи гектаров земли, тем самым увеличив заповедную территорию в 15 раз. Однако эти территории расположены в отдалении от парка или через шоссе. А «Лосиный остров» и так уже разделен МКАД.

Из-за этого протестуют экоактивисты. Они говорят, что дублер навредит животным и ухудшит экологию. Митингующие предлагают расширить дорогу за счет сноса прилегающих к ней жилых домов.

Однако под строительство дублера планируется отдать узкую полоску, прилегающую к дороге. Там нет ни местных жителей, ни животных, — только горы мусора.

В октябре вопрос строительства дублера обсудили в Общественной палате Московской области. После совещания участники встречи вынесли решение: дорога нужна. План природоохранных мероприятий проработает Федеральное дорожное агентство. Рабочие вырубят как можно меньше леса, а на пути миграции животных появятся экодуки.

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