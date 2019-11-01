Итоги приема в вузы 2019: самые востребованные университеты и направления

Исследователи Высшей школы экономики представили результаты ежегодного мониторинга качества приема в вузы. Эксперты изучили средние баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на первые курсы российских вузов и их филиалов и рассказали, какие специальности оказались самыми востребованными, и куда было сложнее всего поступить в этом году.

Половина зачисленных – отличники!

Времена, когда в университет можно было поступить с тройками, прошли. В этом году больше половины всех бюджетных мест досталось отличникам, сдавшим ЕГЭ на 70 баллов и выше. Та же картина и с коммерческим приемом: на платных местах отличников больше 30 процентов.

По мнению авторов исследования, интересным фактом становится растущее число молодых людей, которые выбирают платное обучение в ведущих вузах, имея возможность учиться на бюджетных местах в вузах среднего сегмента по качеству.

- Такая ситуация происходит впервые за всю историю российского образования, - подчеркнул ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. – Многие абитуриенты, кому не хватило баллов для поступления на бюджет в самые престижные университеты, предпочитают учиться там платно и отказываются от бюджета в вузах с более низким рейтингом.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вузы уходят в отрыв

Рейтинг вуза для нынешних абитуриентов – совсем не пустой звук. Поэтому лидеры по среднему баллу зачисленных почти не изменились, по сравнению с прошлым годом (см. таблицу). Причем, что в бюджетном приеме, что в платном, лидируют одни и те же университеты.

- В России начал работать эффект репутации вуза, - поясняет Ярослав Кузьминов. - Разница в зарплатах между выпускниками наиболее селективных вузов (тех, где самый высокий конкурс и серьезный отбор – прим. авт.) и вузов "неразборчивых" становится заметной абитуриентам. Поэтому их значительная часть делает инвестицию, выбирая платные места в наиболее престижных вузах.

За счет этого сильно растет разница в качестве подготовки в вузах – все способные абитуриенты уходят в топовые университеты, пусть даже на платные места.

- Сегодня у нас 54 вуза с очень высоким качеством прием – это больше 80 баллов ЕГЭ у абитуриентов, - комментирует ректор. - В группе, где у абитуриентов от 70 до 80 баллов - 119 вузов. В прошлом году их было 38 и 120 соответственно. Ясно видно: группа "самых сильных" вузов укрепляется и быстро растет.

Самые востребованные специальности

Самыми популярными направлениями у ребят с высокими баллами оказались "Медиакоммуникации" (средний балл ЕГЭ зачисленных – 92) и "Прикладная математика и физика" (средний балл ЕГЭ – 90). Наименее востребованными оказались направления "Гидромелиорация" (средний балл ЕГЭ первокурсников – 49), "Промышленное рыболовство" (средний балл 50) и "Агроинженерия" (средний балл зачисленных – 52).

- Такой низкий балл на эти специальности вовсе не значит, что они не важны для страны, - подчеркнула Екатерина Бабелюк, директор Департамента госполитики в сфере высшего образования министерства. –Мы намерены работать с рынком труда и работодателями, чтобы выровнять планку приема.

А вот на платном приеме востребованы совсем другие профессии – это направления, связанные с цифровыми технологиями и креативной индустрией. При этом традиционные лидеры среди "платников" - государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент, экономика – постепенно сдают свои позиции.

- Частные вузы все ещё предлагают обучение, в основном, по социально-экономическому профилю. Но семьи абитуриентов уже уловили тренд и понимают, что найти работу с дипломов менеджера или экономиста может быть проблематично, - объясняют авторы рейтинга.