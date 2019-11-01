2019-11-01T16:46:05+03:00
Экономика

В Госдуме обещают облегчить сделки с квартирами семьям с детьми

Сейчас продать жилье, где один из собственников ребенок, и взять кредит на новое почти нереально
Елена ОДИНЦОВА
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В Госдуме готовят поправки в законодательство, связанные с так называемыми «детскими долями»В Госдуме готовят поправки в законодательство, связанные с так называемыми «детскими долями»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Госдуме готовят поправки в законодательство, связанные с так называемыми «детскими долями» - когда в числе собственников квартиры есть ребенок или несколько детей. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поправки должны дать возможность такой семье купить новое жилье по ипотеке. Сейчас банки в подобной ситуации, как правило, в кредите отказывают.

Характерная история, в ходе которой в квартире обязательно появляется «детская доля»,- покупка жилья с использованием материнского капитала. По закону родители обязаны выделить детям в таком жилье доли. И таких квартир сейчас становится все больше.

- Есть даже еще более характерный случай — когда жилье оказалось в собственности после приватизации. Если на момент приватизации в квартире были «прописаны» дети, родители также обязаны включить их в число собственников квартиры, - объясняет член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - В чем проблема? Она возникает при альтернативных сделках — если семья с детьми решает продать свою квартиру и купить что-то получше. В новой квартире также должны быть выделены «детские доли» не меньше прежних — за этим следят органы опеки, которые должны дать разрешение на сделку. Но жилье с «детскими долями» не может быть полноценным залогом, поскольку банк не может им распоряжаться без органов опеки.

В итоге либо в кредите отказывают, либо банк готов дать его только на часть квартиры — за вычетом «детской доли».

В Госдуме предполагают решить проблему так. Пусть родители подписывают обязательство выделить детям в купленной квартире долю постфактум — после того, как выплатят ипотеку. Конечно, есть опасность, что родители по кредиту не расплатятся, квартира уйдет с молотка - и дети останутся ни с чем. Но, как считают эксперты, сейчас забота о детях по сути ведет к дискриминации. Семья с детьми, если уж она раз приватизировала квартиру или купила ее, использовав материнский капитал, дальше улучшать жилищные условия уже не может. Надо либо накопить на полную стоимость квартиры, либо ждать, пока дети вырастут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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