2019-11-01T17:14:27+03:00
Происшествия

«Люди выглядывают из окон и кричат, чтобы их спасли»: С крупного пожара в жилом доме на Садовом кольце спасли 26 человек

В старинном здании обрушился лифт [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Квартира в доме на Большой Сухаревской площади загорелась 1 ноября около 15 часов, местные жители сразу же позвонили спасателям.Квартира в доме на Большой Сухаревской площади загорелась 1 ноября около 15 часов, местные жители сразу же позвонили спасателям.
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Квартира в доме на Большой Сухаревской площади загорелась 1 ноября около 15 часов, местные жители сразу же позвонили спасателям. Прошло уже больше полутора часов, но работы еще продолжаются, пожарные пытаются локализовать огонь и спасают людей, которые стали заложниками в собственных квартирах.

Колонна с пожарными машинами прибыла на место пожара в Москве.

- В дежурную часть сообщение поступило в 15 часов 19 минут. Горит квартира на Большой Сухаревской площади в доме 16/18, строение 2. Это восьмиэтажный дом, пожар в квартире на втором этаже. Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Пострадавших, по данным спасателей, нет. Фото: АГН "Москва"

Пострадавших, по данным спасателей, нет. Фото: АГН "Москва"

Пострадавших, по данным спасателей, нет. Однако местные жители рассказывают, что в доме рухнул лифт, перекрыты дымом и проходы к лестницам.

- Люди выглядывают из окон и кричат, чтобы их спасли, - рассказала очевидец Елена. - Видела, как женщину спускали по лестнице пожарной. Она в одной кофте и тонких домашних штанах.

Спасатели эвакуировали 23 человека. Фото: АГН "Москва"

Спасатели эвакуировали 23 человека. Фото: АГН "Москва"

По некоторым данным, пострадавшие все же есть. У людей стресс, надышались дымом. Всем оказывается медицинская помощь на месте, при необходимости людей доставят в больницу.

В здании на первом этаже расположены кафе, банки, салон красоты, аптека, винный магазин - все они временно прекратили работу.

Огонь из квартиры перешел в лифтовую шахту, поэтому пожарные пока не могут локализовать огонь.

Огонь из квартиры перешел в лифтовую шахту, поэтому пожарные пока не могут локализовать огонь.

Как рассказали спасатели «Комсомольской правде», работы осложнены тем, что огонь из квартиры перешел в лифтовую шахту, поэтому пожарные пока не могут локализовать огонь.

Дом, в котором загорелась квартира, построен до революции - в 1915 году. В нем деревянные перекрытия, внизу два подвальных этажа. Спасателям приходится крайне осторожно тушить огонь, чтобы не усугубить масштабы случившегося. Всего в доме 48 квартир, в которых проживает около 102 человек. Лифты, по данным управляющей компании ГБУ "Жилищник Красносельского района", были в исправном состоянии.

По данным на 17.07, пожарные в ходе проведения разведки и тушения пожара спасли из дома 26 человек.

- Из них троим понадобилась помощь медиков. Принятыми мерами в 16 часов 58 минут пожар был локализован. Работы пожарных на месте продолжаются, - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

ВНИМАНИЕ

Перекрыто движение

- Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями - движение затруднено, - сказали в ЦОДД Москвы.

В центре Москвы горит жилое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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