2019-11-01T17:11:16+03:00
Экономика

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поговорил с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Александр Николаевич, вот пришла позитивная информация из Германии.

- Ну, вот видите...

- Там говорят уже об улучшении финансовой ситуации в России. Немецкие СМИ пишут, что "русская валюта" - самая надежная, стабильная, вне зависимости от политических новостей.

- Это уже хорошо.

-.Вот цитата: "Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль". Мне вот что-то - ну, никак во все это не верится...

- Справедливости ради надо отметить, что европейская валюта не привлекает инвесторов ни иностранных, по отношению к Европе, ни самих европейцев.

Ставки минусовые, -0,5, по ним никаких доходов банки процентов с депозитов не выплачивают.

А за обслуживание тех или иных операций приходится платить. Мероприятие убыточное – иметь дело с такими финансовыми инструментами. И с такими классическими - как депозиты в банках.

Александр Шохин, президент РСПП - о том, что, по мнению немецких СМИ, российская валюта стабильна и не зависит от политических новостей: «Рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке»

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- Но вернёмся к нашему рублю...

-.Безусловно, учитывая, что рубль наконец-то "оторвался" от конъюнктуры цен на нефть и реагирует на более широкий круг факторов, в том числе, на такую финансовую политику - умеренно жесткую...

И колебания - в последнее время, как мы видим, не очень значительные. И тенденция к укреплению даже рубля просматривается, несмотря на падение цен на нефть.

Так вот - безусловно, (с учётом всего перечисленного.- А.Г.) интерес к вложениям в российский валютный рынок, рынок ценных бумаг, в том числе и в облигации, даже государственные, - он у инвесторов совершенно объективно возникает.

И, мне кажется, что это, с одной стороны, хороший знак, подтверждающий, что финансовая политика российских монетарных финансовых властей повышает привлекательность российской же юрисдикции.

А, с другой стороны, это и демонстрация того, что бизнес, в некотором смысле, аполитичен.

- Разве?

- Если выгодно вкладываться в российский рынок, - то санкции, как говорится, не препятствуют этому. По крайней мере, пока. Безусловно, если американцы вдруг решат санкции распространить на рынок российского государственного долга, или на корпоративные бумаги госкомпаний, например, - депозитарные расписки или облигационные займы и так далее, - конечно, это будет негативно влиять и на поведение инвесторов европейских.

Но, тем не менее, - пока "окно возможностей" есть. И, как правило, даже, когда санкции вводятся, они не распространяются на ранее принятые решения.

Поэтому - тут еще один из факторов действует – надо успеть вложиться в российский рынок, пока американцы чего-нибудь не придумали в новых санкционных режимах.

Так что - спасибо объективной оценке. (Немецкий СМИ. - А.Г.) А оценка инвесторов действует не на словах, а на деле.

- Тем более, когда идут реальные вложения.

- Да... И вот эта объективная оценка, безусловно, важнее самых сладких речей даже виднейших политиков Евросоюза.

А политики, кстати, пока не готовы сладкие речи произносить. Они еще, условно говоря, не сумели гримасы на своих лицах сменить даже на нейтральное выражение.

- Вот это точно! Гримасы ещё те...

- Но, я думаю, что здесь - как раз тот случай, когда бизнес будет подталкивать политиков к принятию правильных решений.

Потому что, главная задача политиков – интересы собственной экономики. А экономика – это и бизнес, это и граждане.

И, безусловно, не имеют права политики отрываться от интересов простых людей и предпринимателей своей страны, иначе избиратели им, условно говоря, покажут не только фигу в кармане...

- Да и не только условно!

...- но и сменят либо состав коалиций правящих, либо - правящую партию, и так далее.

Идя на выборы, надо думать, в том числе, не только о лояльности старшим братьям – американцам, например, но и собственным избирателям.

- А политики знают об этом? Ну, как себя вести... Вы ж были политиком...

- Да знают. На самом деле, те же немцы в начале года довольно жестко заявили о том, что «Северный поток-2» - это их экономический проект, они не позволят подорвать свой экономический суверенитет над проектами на территории страны.

- А наши политики знают, что народу надо?

- Наши политики, безусловно, тоже знают. Я так понимаю, обязаны знать. И будут использовать это знание и опыт для того, чтобы поощрять отношения между бизнесом российским и европейским, в тех областях, которые, действительно, деполитизированы.

А это не только инвестиции в инструменты финансовые, это и цифровые технологии, стандарты и технические регламенты, это электронные и цифровые системы администрирования…

И вот здесь власти уже вполне могут, исходя из интересов бизнеса, шаг за шагом налаживать сотрудничество в так называемых технических областях, которые очень нужны будут, когда политики, наконец, созреют для того, чтобы открыть и другие шлюзы по сотрудничеству в стратегических сферах.

- Простые люди говорят: рубль стабильный, только цены растут и доходы населения падают.

- Действительно, доходы за шесть лет особо не растут.

Только в этом году обещают какой-то мало-мальский заметный рост. Поскольку итоги нескольких месяцев этого года показывают, что вполне возможно - плюс будет достаточно ощутимый, но пока что мы около нуля.

- А поточнее?

- Максимальный рост доходов, Александр, не более 1 % достигал. А, учитывая, что в предыдущие годы была не только стагнация, но и падение, - нам нужен - в течение несколько лет - устойчивый рост процента на 3 реальных доходов населениям, чтобы люди это почувствовали.

Сейчас люди живут, в основном, за счет кредитной экспансии. Но, поскольку по кредитам придется платить, надо уже сейчас - рывок в доходах делать, чтобы народу было чем расплатиться со старыми долгами по кредитам и не уменьшать текущее потребление при этом.

Поэтому - да, хорошо, что рубль стабилен, но вы правильно заметили, что цены растут.

- Да ещё как!

- Причем - много механизмов скрытого роста цен.

То - за ту же цену меньшую упаковку предлагают, то меняют название продукта. Или более блестящую обертку делают и цену повышают.

И статистика не все эти технологии ловит. Только когда прейскурант меняется, тогда это относится к повышению цен.

А механизмы скрытого роста цен, которые заметны всем потребителям, их статистика не замечает.

Главное – это стимулирование экономического роста, рабочие места, достойные зарплаты и так далее. А для этого надо не мешать бизнесу делать свое дело...

- И ещё не надо усложнять жизнь простору народу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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