Гала-ужин премии «Виктория»: Битва декольте Рудковской и Калашниковой

В минувший четверг состоялся традиционный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

В отеле Marriott Royal Aurora собрался отечественный музыкальный бомонд: Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Анита Цой, Денис Клявер, Ирина Круг, Денис Майданов, Алёна Свиридова, Виктория Кохана, Яна Рудковская, Байгали Серкебаев, дуэт #2Маши, Вахтанг, Таисия Повалий, Анастасия Самбурская, Андрей Державин, Симон Осиашвили.

- Для каждого артиста его песня – это ребёнок, которого он выпускает в мир, и который должен получить заслуженную оценку. Наша премия – это знак качества, - обратился к гостям вечера Юрий Костин. – Хочется дожить до того момента, когда все со слезами на глазах будут радоваться за коллег, выходящих на сцену, чтобы получить наши статуэтки. Это будет означать, что наш шоу-бизнес, наконец, достиг зрелости.

alina___yan Алина Ян

Между тем, звездные красотки продемонстрировали новые наряды, которые «КП» рассмотрела с модным экспертом, со стилистом и телеведущей Алиной Ян.

Яна Рудковская

- Яна Рудковская, видимо, приехала на ужин с вечеринки H&M в Особняке Спиридонова, поскольку на знаменитой блондинке наряд из коллаборации бренда с Giambattista Valli. Кстати, такое же платье есть у красотки Кендалл Дженнер.

rudkovskayaofficial В лучах новой коллекции

Наряд подчеркнул стройные ноги Яны и ее шикарное декольте, -комментирует образ продюсера стилист Алина Ян.

Анна Калашникова

- Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина демонстрирует платье Бальман, расшитое стразами, блестками и бисером изумрудного цвета. Это провокационное мини показывает не только роскошное декольте певицы, но и ее длинные ноги. На сайте бутика подобный наряд стоит около 5 тысяч евро (около 355 тысяч рублей). Красиво — да. Но насколько уместно для гала-ужина? На мой взгляд, это платье больше подойдет для сценического образа, чем для светского раута.

Анна КалашниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настасья Самбурская

- С такой прической, платьем и винтажной сумочкой Настасья просто копия главной героини сериала «Удивиительная мииссис Меейзел».

Единственное, что диссонирует — розовый цвет помады актрисы. Впрочем, Насте он подходит. В таком образе она выглядит не дерзкой красоткой, а настоящей леди.

Настасья СамбурскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Веденеева и Алена Свиридова

- У Алены Свиридовой и Татьяны Веденеевой прекрасные стройные фигуры, которым могли бы позавидовать не только их ровесницы, но и 30-летние дамы.

И если Алена, несмотря на широкие брюки, хотя бы подчеркивает талию стильным ремнем, то Татьяна почему-то прячется в безразмерном балахоне.

На мой взгляд, Веденеевой очень подошел бы ансамбль из светлой блузки и юбки-карандаш.