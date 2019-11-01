Юлия Качалова и Анна Борисовна: на какие хитрости идут авторы, чтобы снять запрещенный фильм о Началовой

Кинобиография певицы, всего за неделю сгоревшей от заражения крови в возрасте 38 лет, с самого начала сопровождалась скандалами. Казалось бы, идея снять фильм об артистке, которую недооценили при жизни, достойна всяческих похвал. Но семья Началовой жест не оценила, запретив киношникам использовать имя, фото и песни Юли. Зато «Первый канал» получил добро — и теперь в свет выйдут сразу две конкурирующих ленты: опальная и официальная.

ПЕРЕПЛЮНУТЬ ЗВЯГИНЦЕВА

После смерти певицы не прошло и двух недель, когда никому не известный режиссер Андрей Загорский объявил: пока в ток-шоу льют грязь и чернуху про семью Началовой, он приступил к съемкам честного фильма о талантливой девочке Юле. Уже и название есть - «Я буду рядом», и постер готов: темный профиль с микрофоном в лунных бликах. Родственники от таких заявлений опешили: разрешения у них никто не просил, да и о самом Загорском, который на поверку оказался диджеем, они впервые слышат.

Между тем, предприимчивый автор в своих интервью вовсю рассказывал о колоссальном масштабе картины.

- Инвесторы обеспечили бюджет почти в 100 миллионов рублей, - без ложной скромности уверял Загорский. - Широкий формат, полный метр. Снимать будет в любом случае, даже если кто-то против. Фильм однозначно получится кассовым, потому что в России мало кто такое снимает. По характеристике могу сравнить разве что с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева.

ДВОЙНИК ПУГАЧЕВОЙ И ЛЕНЯ ГОЛУБКОВ

Но в сентябре, когда родители певицы вступили в наследство и получили все права на творчество дочери, стало понятно: договариваться с выскочкой-режиссером они не намерены. Любое использование имени, фотографий или музыки Началовой будет расцениваться как нарушение авторских прав и преследоваться по закону — а это, между прочим, не только гражданская, но и уголовная статья: до шести лет «неба в клеточку».

Так Загорскому пришлось на ходу менять концепцию: теперь его история не о Юле Началовой, а Юле Качаловой — певице из Нижнего Новгорода (сама Началова из Воронежа), которая всего добилась в столице. На пути ей встречается звезда российской эстрады Анна Борисовна — ее сыграет двойник Пугачевой, финалистка «Минуты славы» Мирабелла Стрельцова. Еще одно узнаваемое лицо картины — актер Владимир Пермяков, чьей самой запоминающейся ролью стал Леня Голубков из рекламных роликов «МММ». А Качалову в юности исполнит внебрачная дочь Евгения Осина — 13-летняя Настя Годунова, о существовании которой музыкант узнал незадолго до смерти.

mirabella_streltzova Мирабелла Стрельцова

- Я не нарушаю ничьих авторских прав! Если у кого-то имеется извращенная фантазия и люди хотят ассоциировать Анну Борисовну из фильма с Аллой Борисовной, а Юлю Качалову — с Юлей Началовой, это их проблемы, - настаивает режиссер-диджей и продолжает снимать свой кинохит.

nastiagodunova.official настя годунова

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это подсудное дело!»

Ирина Тулубьева, адвокат по авторскому праву:

- К сожалению, такое явление не редкость - я называю это трамвайным хамством. Вместо того, чтобы договариваться с правообладателями, платить большие деньги за использование имени (как правило, суммы исчисляются миллионами рублей. - Ред.) и допускать наследников к работе над фильмом, компании-однодневки идут на откровенное пиратство. Поменяют букву в фамилии — и дело в шляпе, деньги отмыли.

Однажды я как юрист представляла наследников Анны Герман — мы летали на переговоры в Варшаву, они сами выбирали редактора, переписывали сценарий, участвовали в кастинге артистов. В итоге получился очень хороший фильм, который не стыдно показать.

А такая самодеятельность - подсудное дело: родственники могут доказать, что фильм снят о певице без всяких на то разрешений. Другой вопрос, что нет показательных процессов, когда нарушителям пришлось бы ответить по закону, поэтому многие пострадавшие в суд не обращаются. Но это дело выигрышное: можно наложить запрет на использование фильма и получить компенсацию морального вреда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем, в конце ноября на «первой кнопке» с разрешения родных должен выйти многосерийный фильм памяти артистки. Подробности пока держат в секрете, но исполнители главных ролей уже известны. Так, экс-супруга певицы Евгения Алдонина сыграет Гоша из «Универа» - актер Алексей Гаврилов, который действительно похож на футболиста. А саму Юлю — Марина Орлова, последняя муза юмориста Михаила Задорнова.

Евгения Алдонина сыграет Гоша из «Универа» - актер Алексей Гаврилов. А саму Юлю — Марина Орлова

Актриса и певица похожи не только внешне. Также как и Началова, Орлова росла в провинциальном городке, ее отец тоже был музыкантом. Маленькая Марина участвовала в музыкальных конкурсах — когда Юля блистала на федеральной «Утренней звезде», она выиграла региональную «Восходящую звезду». Правда, певческой карьере Орлова предпочла актерскую, а в последние годы ездила на гастроли вместе с Задорновым. «Огромное чудо среди тупых актрисулек встретить такую талантливую артистку», - признавался сатирик. Поговаривали, что с Михаилом Николаевичем их связывала не только профессиональные, но и романтические отношения, поэтому для вдовы юмориста имя Орловой до сих пор — как красная тряпка.