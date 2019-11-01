2019-11-01T20:44:36+03:00
Общество

#ЯПОКАЖУ: Как волонтеры делают туризм доступным для инвалидов

В Арзамасе Нижегородской области запустили инклюзивный проект, который помогает увидеть мир тем, кто еще недавно был заперт в четырех стенах
Елена КАНЦЕРЕВА
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Участники проекта на добровольных началах организуют экскурсии для людей с ограниченными возможностями. Фото: vk.com/crd_turУчастники проекта на добровольных началах организуют экскурсии для людей с ограниченными возможностями. Фото: vk.com/crd_tur
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Лестницы без пандусов, общественный транспорт, где остановки не дублируются голосом, опасные перекрестки - даже обычная прогулка по городу до ближайшего магазина для человека с инвалидностью может стать настоящей полосой препятствий. А уж отправиться в музей, в театр или на экскурсию для инвалида задача, как правило, почти непосильная.

Как решить эту проблему, придумали волонтеры из города Арзамас Нижегородской области, где живут около 12 тысяч человек с инвалидностью, то есть примерно 11% жителей. Конечно, по мановению волшебной палочки превратить недоступную среду в комфортную для инвалидов, они бы не смогли. Но зато разработали целый проект, участники которого на добровольных началах организуют экскурсии для людей с ограниченными возможностями. По словам организаторов, проект преследует сразу несколько целей – во-первых, это социализация инвалидов, которые получают возможность общаться, узнавать новое, приобщаться к культурной жизни. А во-вторых - развитие туризма в родном городе. Реализовать проект удалось за счет средств президентского гранта.

С помощью волонтеров их прогулка стала не только безопасной, но и увлекательной. Фото: vk.com/crd_tur

С помощью волонтеров их прогулка стала не только безопасной, но и увлекательной. Фото: vk.com/crd_tur

Так, недавно, в рамках проекта #ЯПОКАЖУ люди с нарушениями слуха смогли посетить Музей русского Патриаршества в Арзамасе. Экскурсию провел опытный экскурсовод, его рассказ сразу же дублировался на русский жестовый язык. Участники экскурсии смогли не только узнать множество интересных подробностей жизни и трудах патриархов, но и об истории родного региона.

- Видя как участники экскурсии благодарили экскурсовода, сурдопереводчика и организаторов проекта, можно с уверенностью сказать, что для них это важно. Важно даже то, что они просто побывали на экскурсии", - отметила активистка проекта Анастасия Котоменкова.

Еще одна находка волонтеров – пешие экскурсии по старинным местам Арзамаса с группой жителей с самыми разными нарушениями здоровья – здесь и инвалиды на колясках, и люди с нарушениями слуха, и дети-инвалиды. С помощью волонтеров их прогулка стала не только безопасной, но и увлекательной.

Волонтеры решили разработать сразу несколько инклюзивных туристических маршрутов по Арзамасу. Фото: vk.com/crd_tur

Волонтеры решили разработать сразу несколько инклюзивных туристических маршрутов по Арзамасу. Фото: vk.com/crd_tur

- Считаю, что такие экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья просто необходимы, потому что маломобильные люди не всегда имеют возможность посещать такие мероприятия самостоятельно. А в команде, когда рядом находится человек, схожий либо по степени заболевания, либо просто волонтер, готовый помочь в затруднительной ситуации, это осуществить гораздо проще и даже интереснее, – сказала мама одного из детей Оксана Трусова.

Сейчас проект только набирает обороты. Волонтеры решили разработать сразу несколько инклюзивных туристических маршрутов по Арзамасу. Экспертная группа уже прошла по улицам города и определила места, где нужно установить пандусы, специальные знаки, заделать ямы. Все предложения добровольцы направят властям города, чтобы как можно скорее исправить недочеты и начать водить группы по маршрутам.

Реализовать проект удалось за счет средств президентского гранта. Фото: vk.com/crd_tur

Реализовать проект удалось за счет средств президентского гранта. Фото: vk.com/crd_tur

КСТАТИ

Общественная организация «Центр развития добровольчества «Мой город», получившая грант на реализацию проекта, создана в 2014 году. Целью организации является развитие добровольчества на территории Арзамаса. Ежегодно Центр вовлекает в добровольческую деятельность, реализацию и участие в многочисленных социальных проектах более 7000 человек. В настоящее время организация насчитывает более 60 добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет.

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