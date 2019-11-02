Червяки ползут на помощь: мы проверили, можно ли помочь экологиии советами с форумов

Экология нынче тема модная. Во всех московских дворах с нового года собираются установить по два ящика для раздельного сбора мусора. Магазины и кафе проводят акции: где-то кофе в ваш собственный стакан наливают, где-то бонусы за отказ от полиэтиленовых пакетов начисляют. В общем, все усиленно борются за сохранение природы (ну или усиленно делают вид).

С неорганическими отходами понятно - надо сдавать на переработку. Но и количество органических можно уменьшить и тоже обратить на пользу человечеству. Экологи предлагают ставить в раковины измельчители или заводить червяков, которые все, что вы не доели, переработают в отличный компост.

Но одно дело давать рекомендации, и совсем другое - стать хозяином сотни симпатичных активных червячков (а меньше заводить не имеет смысла).

Меня терзали смутные сомнения, но ради эксперимента я их безжалостно подавила. Собралась с духом, купила червей. И стала вести записки из жизни кольчатых питомцев.

16 октября

Долго думала, какие нужны. После штудирования форумов для вермифермеров или червеводов (есть и такие!) выяснила: навозные - лучшие. Они быстро перерабатывают корм и быстро размножаются. Червей можно купить, можно просто накопать.

В рыболовном магазине их продают в коробочках вместе с землей. 30 штук в каждой. Взяла три.

Для вермикомпостера (так называют обычный пластиковый контейнер, где будут жить черви и куда надо складывать мусор) нужна темнота. Мне это только на руку. Квартиру я снимаю у бабушки.

- А ты аккуратная, животных не собираешься заводить? - пытала меня бабуля перед заселением.

- Очень, очень аккуратная! Никакой живности, - божилась я.

А тут целая компания в земле окопалась.

Контейнер спрятала в кладовку. Так в квартире тайно, как нелегальные мигранты, поселились 90 навозных червей.

Кормить червяков можно чем угодно, если, конечно, не боитесь убойных ароматов в квартире.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

18 октября

Третий вечер читаю форумы для вермифермеров. Очень хочется посмотреть, как там черви в коробке (не сдохли ли?), но нельзя. Пару дней после заселения нужно выждать. Им и так тяжко на новом месте. Кормить тоже пока нельзя. Мои питомцы ползают в земле и картоне - это базовый субстрат.

20 октября

Если вам дорога жизнь червей, даже не думайте бросать в контейнер все подряд. Корм нужно измельчить. У червей очень маленькие ротики. Не проглотят - будут мучиться и ждать, пока само сгниет. Некоторые завсегдатаи форумов рассказывают, как они отходы перемалывают на мясорубке, замораживают в холодильнике, а потом порционно скармливают червям. Это уже прямо какое-то мини-производство компоста получается. Нет, я к такому не готова.

Порезала им шесть виноградин. Притащила листья, нападавшие на балкон.

«Ой, а мои так любят кофейную гущу и чайную заварку! Так радуются», - восхищалась дама на форуме червеводов.

Представила радостных червей. Бросила своим чайный пакетик - пусть побалуют себя.

Теперь еще на неделю о червяках придется забыть. Чтобы не напугать, не заставлять их переживать и все такое.

23 октября

В четыре утра проснулась в поту. Снилось, что черви сбегают. А если они пытаются сбежать, значит, им не нравятся условия содержания. Это я на форуме прочитала. Пошла проверять. Нет, на месте.

26 октября

Думаю о червях постоянно. Один вздулся и стал похож на бусики. Пока живой, назову его Толиком. Распереживалась. На форуме написали, что это из-за неправильного кормления: слишком много крахмала.

Второй пополз на крышку. Побег из червятника. Этого назвала Володей.

27 октября

Наконец-то открыла крышку. Помойкой и гнилью не пахнет, только сырой землей. Черви съели весь картон, от виноградин и листьев тоже ничего не осталось. Только слегка плесневелый чайный пакетик. Какого же деликатеса вам надо?

Володя, кажется, сдох прямо на крышке. Эх, Володька… Толик-бусики пока ползает. Покрошила им еще картона. Это вторая заповедь начинающего вермифермера: «Не знаешь, что происходит с червями, - не корми, положи базовый субстрат и наблюдай».

30 октября

Приснилась Грета Тунберг. Проснулась в холодном поту. Проверила - черви на месте. Отлегло.

31 октября

Живу с червями две недели. Привыкла я к ним. Даже полюбила. Гулять не просятся, места занимают мало. Но именно по этой причине на дело экологии моя колония червей работает вяленько. Чтобы перерабатывать пищевые отходы в семье из четырех человек, червяков нужна целая плантация.

И, конечно, черви - не домашние животные. Например, если давать им мясо, молочные продукты - запашок от компоста в квартире будет еще тот.

Что делать дальше с питомцами, я еще не решила. Может, по весне (если доживут) выпущу на волю (см. «Комментарий специалиста»). Коллеги советуют отдать рыбакам. Действительно, наживка они отличная (тем более мои - откормленные). Но Толика жалко.

Комментарий специалиста

«Выкопайте ямку на улице»

Элмурод РАСУЛМУХАММЕДОВ, первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы:

- Черви как способ утилизации органических отходов - это вполне реально. Другой вопрос, что органика несколько недель разлагается. А в ином виде ее черви не переработают. Хотите, чтобы быстро разлагалась, купите ферменты и обрабатывайте отходы.

Мы гордимся людьми, которые этим занимаются. Но не надо устраивать компостную яму дома. При разложении продуктов вы получаете аммиак (запах будет неприятный. - Ред.). Аммиак в маленьких концентрациях - не страшно, просто этот процесс должен сопровождаться постоянным проветриванием. Лучше такие компостные ямы заводить на улице - во дворе частного дома или на даче.

ЦЕНА ВОПРОСА

- 90 червей (в рыболовном магазине) - 150 рублей

- 2 пластиковых контейнера (лучше непрозрачных) 13х20х20 - 200 рублей

Итого: 350 руб.

А в это время

В зоопарке становится тише

Игорь ПЕТРОВ

С 1 ноября рабочий день зоопарка сократился на один час, сообщает агентство городских новостей «Москва». Кассы будут открыты с 9.00 до 16.00, в это же время можно пройти на территорию. С 9.00 до 17.00 можно бродить по зоопарку.

- Новый режим работы связан с сокращением светового дня, а также с тем, что некоторые животные уходят в спячку, - пояснили в пресс-службе зоопарка. - Весь холодный сезон посетителям будут доступны теплые павильоны и внутренние вольеры, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды, которым не страшны холода. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, обыкновенные и полярные волки, лисы, песцы, снежный барс, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, голубые бараны и многие другие животные.

Зимний режим продлится до 28 февраля 2020 года.