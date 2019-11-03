«Оторвалась, кошечка»: Вера Брежнева в сексуальном костюме зажгла на вечеринке

Вера Брежнева стала главной звездой вечеринки в стиле Хэллоуин: певица пришла на тусовку, устроенную ее подругами, в костюме Женщины-кошки. Утянувшись с ног до головы в латекс, Вера примерила образ, который когда-то прославил голливудских звезд Холлли Берри и Мишель Пфайффер. Высокие шпильки, алая помада, черная латексная маска: Брежнева смотрелась невероятно сексуально. И, судя по фото и видео в Инстаграме, чувствовала себя неотразимой. На своей страничке артистка поделилась роликом, в котором она эротично двигает бедрами, любуясь своим отражением в зеркале.

- Оторвалась вчера кошечка на G.Bar msk party. Мяу... дикая или домашняя? – спросила Вера у своих фолловеров в подписи к видео.

«Ну мы знаем, что есть мужчина, который смог укротить секси кошку. И превратил её в домашнюю!», «Зная вас Верочка, домашняя, глядя на образ — дикая», «Сколько пластики и загадочности в образе», - написали поклонники в комментариях.

ververa оторвалась вчера кошечка на #gbarmskparty @g.bar.moscow Muah @lyubovmua Мяу..... дикая или домашняя?

Почти сразу после вечеринки Вера отправилась в аэропорт: певица улетела в Минск. Но не на гастроли – в этот раз в виде исключения Брежнева сама стала зрительницей. Вместе с 15 тысячами гостей «Минск-Арены» Вера смотрела выступление Аллы Пугачевой. Впервые за много лет Примадонна приехала в столицу Белоруссии, где дала единственный концерт.

- Женщина, Человек, Артист - ЛЕГЕНДА!!! У меня не осталось слов... не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слёзы. Этот голос в кодах нашего подсознания. Вызывает неописуемые эмоции из самой глубины. И хочется пожелать счастья ей, здоровья ей... ТОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПОЁТ!!! – поделилась Брежнева в Инстаграме. - Приехать даже в другой город на концерт - было идеальным решением! И нас было много! Из разных стран! Спасибо, Минск, все было прекрасно!

У Брежневой настолько плотный график, что в самолетах она проводит гораздо больше времени, чем дома. На прошлой неделе Вера побывала в Италии – она стала одной из приглашенных звезда показа дизайнера Giambattista Valli. Итальянский кутюрье выпустил совместную коллекцию с демократичной шведской маркой одежды H&M, которая последние несколько лет сотрудничает со многими люксовыми брендами. Показ проходил в Риме, в роскошной старинной галерее. Тогда певица тоже выбрала сексуальный образ – она пришла на показ в кожаном бюстгальтере, продемонстрировавшем ее красивый бюст. Поверх лифчика Вера накинула жакет из новой коллекции H&M, образ дополнили кожаные брюки и ботильоны.

Латексный костюм подчеркнул стройную фигуру Веры. фото: Инстаграм.

Постоянные поездки не могут не выматывать: в одном из интервью Вера призналась, что научилась засыпать в любой обстановке – в поезде, в машине, в самолете. Поделившись в Инстаграме фотографией, сделанной в Париже, Вера рассказала подписчикам, сколько перелетов она совершила за последние дни:

- Время летит неумолимо быстро... Но хорошо, что есть возможность посмотреть фото и вспомнить, что всего две недели назад я была в Париже. После этого уже была ещё в семи городах. Это зависит от возраста или от темпа жизни? – спросила артистка фолловеров.