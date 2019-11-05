Юрий Семин сказал, готов ли Федор Смолов сыграть против Роналду в Лиге Чемпионов

Футболисты московского "Локомотива" в среду, 6 октября, проводят главный матч этой осени. На поле своего стадиона "РЖД Арена" они принимают туринский "Ювентус", где играет один из лучших игроков современности Криштиану Роналду. За сутки до поединка главный тренер "Локо" Юрий Семин на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, как готова команда к поединку с грозным соперником. В первой встрече пару недель назад "Юве" вырвал победу лишь в конце игры. А ответный поединок на поле "Локо" - уже завтра, 6 октября.

- Как команда готова физически к матчу против "Ювентуса", учитывая такой сложный график?

- Антон Миранчук уже много тренируется в общей группе. Надеемся, в ближайшее время Смолов тоже в общей группе тренируется. Марио тоже выздоровел. Думаю, тоже сможет принять участие. Будут ли играть завтра - примем решение сегодня. После последней игры нет травмированных. Что касается физического состояния, оно нормальное. Больше позитивных моментов. И Крыховяк себя чувствует лучше после того отравления, Баринов. Они выглядят лучше сейчас, чем перед той игрой, что была в Турине с "Ювентусом". Единственный сложный момент - это переход с синтетики на натуральное поле. Не всегда хватает достаточно времени.

- Первая игра в Турине - команда играла в очень оборонительный футбол. Поменяете тактику на второй матч?

- Будем соблюдать баланс обороны и атаки. Но многое зависит и от соперников. Для нашей команды очень важно любое приобретенное очко. Но тактические моменты предсказать сегодня очень сложно. Будем много атаковать или обороняться - это бесполезное занятие.

- Юрий Павлович, будет ли принята к сведению игра с "Краснодаром" перед игрой с "Юве"?

- Ни в коем случае. Игра с "Юве" - самое важное. Это большой ажиотаж вокруг матча. Если мы завоюем очки - это большая возможность пройти в еврокубки на следующий год в весеннюю стадию. Будем играть в полную силу.

- Прошло три игры, половина группового турнира. Скажите, что получилось, а над чем надо работать?

- Подводить итоги еще рано. Итоги - только после 11 декабря после последнего матча. Мы стали более опытной и стабильной командой. Потому что второй год подряд мы играем в Лиге Чемпионов, а это - громаднейший опыт!

- В Турине было такое мнение, что "Ювентусу" легче играть в Черкизово, ведь "Локомотив" будет раскрываться. Поэтому будет раскрываться и играть в наступательный футбол.

- Вполне возможно, что "Ювентусу" будет легче. Но мы наоборот, хотели бы сделать проблемы для "Юве". Для нас каждое очко важно. Будем бороться за каждый эпизод и момент. С "Ювентусом" мы должны играть в сбалансированный футбол. Иначе таких нападающих, как "Юве", будет сдержать очень сложно.

- Много было обсуждений по поводу матчей Лиги Чемпионов где играть - в "Лужниках" или тут в Черкизово. Почему тут решили играть?

- Да это вопрос большой в том, сколько бы людей там собралось. Мы в первую очередь должны от наших игроков отталкиваться, где удобней играть. Нам удобней играть дома. Там мы бы были гостями! Второй момент - мы попали в такую группу, и наши болельщики должны прочувствовать все на нашей арене. И мы будем ощущать более мощную поддержку здесь.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет завтра, 6 октября. И начнется в 20:55 по московскому времени.