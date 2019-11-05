Против Роналду за "Локомотив" в матче с "Ювентусом" готов сыграть друг по сборной Португалии

Форвард московского "Локомотива" Эдер прекрасно знает главную звезду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Они вместе играли в легендарной для сборной Португалии игре - финале Евро-2016. Криштиану тогда получил травму и покинул поле на 26-й минуте. А вот вышедший на замену Эдер забил победный гол, "золотой" мяч, в дополнительное время. И принес победу Португалии над Францией в том поединке на "Стад де Франс" в пригороде Парижа. Завтра же эти два футболиста сыграют друг против друга в матче 4 тура Лиги Чемпионов между туринским "Ювентусом" и московским "Локомотивом".

Именно про знакомство с Роналду поинтересовались у форварда "Локо" журналисты из Италии на предыгровой пресс-конференции:

- Сказал ли что-то вам Роналдо о вашем золотом голе, который вы забили на Евро-2016, когда Португалия выиграла чемпионат Европы?

- Да, в этой игре Роналдо был заменен. После матча он хотел поддержать нас, сказал слова поддержки. Не только он, но и другие футболисты поблагодарили нас и удачи пожелали в дальнейшем. Но об этом голе конкретно ничего не говорили.

Но в целом же, футболист "Локомотива" признался - для него всегда приятно и классно сыграть против такого футболиста, как Криштиану.

- Эдер, как ваши ощущения перед игрой, ведь вам предстоит сыграть против вашего напарника по сборной Португалии Криштиану Роналду?

- Для меня всегда приятно играть против своего коллеги по сборной и лучшего игрока мира - Роналду. Мы хорошо подготовимся и сейчас наш настрой на игру - это только победа.

Однако же, Эдер заявил, что твердо уверен - "Локомотиву" лучше всего играть именно здесь, на поле "РЖД Арены". А не на стадионе "Лужники", где большая вместимость арены. Верность Черкизово и болельщикам, своему дому - важно для клуба:

- А где бы вам было приятно сыграть - в "Лужниках" или все же тут на "РЖД Арене"?

- Тут в Черкизово, потому что это наш дом. Мы привыкли к этой арене. Завтра будет большой праздник на нашем стадионе. Постараемся показать прекрасный футбол и порадовать болельщиков. Матч "Локомотива" с туринским "Ювентусом" пройдет завтра, 6 октября. Поединок начнется в 20:55 по московскому времени на поле стадиона "РЖД Арена".