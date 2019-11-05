Почему Путин уволил сразу 10 генералов

Президент России подписал указы об увольнении 10 генералов: шесть из МЧС, четыре — МВД и один — СК. В принципе, ничего необычного тут нет - Владимир Путин, как правило, подписывает в один день по несколько указов об увольнении или назначении генералов. Силовые ведомства постоянно подают в Кремль свои кадровые предложения, они проходят положенные процедуры в Администрации президента и на стол ему попадают уже весомой стопкой. Так произошло и теперь.

Большинство из отправленных в отставку в начале ноября генералов - уволены по причине достижения предельного возраста службы. Но оказался в нем один, которому, казалось бы, еще служить и служить....

"Освободить от должности… генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Министерства внутренних дел России", — говорится в указе.

56-летний генерал Мельников был задержан 25 сентября сотрудниками Следственного комитета России. Ему предъявили обвинением в покушении на крупное мошенничество (члены преступной группы вымогали у судимого бизнесмена 100 миллионов рублей).

Мельников был задержан 25 сентября сотрудниками Следственного комитета РоссииФото: Агентство городских новостей "Москва"

Указом главы государства от должности так же освобожден генерал-лейтенант юстиции, руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслан Ибиев. А 6 генералов-отставников из МЧС возглавляли различные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям: Сергей Власов (Москва), Владимир Дежкин (Москва), Александр Еремеев (Крым), Михаил Лихачев (Кировская обл.), Максим Максименко (Москва) и Сергей Журавлев (Москва).

А в Министерстве внутренних дел генеральские должности оставили: начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, главный инспектор МВД генерал-майор Ефрем Романов, глава МВД по Карачаево-Черкессии генерал-майор полиции Игорь Трифонов.

И генерал-майор полиции Александр Мельников.