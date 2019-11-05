2019-11-05T13:58:16+03:00
Экономика

На занятия фитнесом введут налоговый вычет

От годовых трат на спорт можно будет вернуть до 15,6 тысяч рублей
Роман ГОЛОВАНОВ
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На занятия фитнесом введут налоговый вычетНа занятия фитнесом введут налоговый вычетФото: Алексей БУЛАТОВ
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После оплаты врачей, лекарств, страховки или учебы россияне могут вернуть 13% от потраченных денег. В год можно получить налоговый вычет на 120 тысяч рублей. Теперь в список возвратных услуг хотят добавить траты на спорт. Ну, если вы ходите в спорт-зал, сохраняете чеки, то в конце года вам вернут до 15,6 тысяч рублей.

Такой законопроект в Госдуму направило правительство. Он может вступить в силу уже к лету 2020 году. Возвращая деньги государство хочет заставить людей думать о своем здоровье. Но! Налоговый вычет вернут с покупки билетов на футбол или беговой дорожки домой.

- Пока законопроект находится в процессе обрастания мясом - вносятся поправки. Но то, что его ведут — никто не сомневается. Граждан нужно стимулировать заниматься спортом, - рассказал «КП» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. - Тут нужно исключить возможность для фитнес-клубов для разных оптимизационных схем. Они подталкивают своих тренеров заключать с клиентами прямые договора. Этим они лишают бюджет крупных денег. Думаю, законопроект к третьему чтению претерпит ряд изменений. Бюджет, который принимается на ближайшую трехлетку, позволяет увеличить поддержку граждан, в том числе, и в занятии спортом.

Законопроект в ближайшее время обещают рассмотреть в Госдуме.

В ТЕМУ

Какие налоговые вычеты можно получить от государства?

В России действует около десятка налоговых вычетов: стандартные, имущественные, социальные. Они нужны государству, чтобы стимулировать правильное поведение граждан: покупать жилье, заводить детей, а также учиться и вовремя лечиться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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