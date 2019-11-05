Как народный артист СССР Олег Борисов сражался со смертельной болезнью

Для советского зрителя Борисов был одним из тех немногих, кто входил в элитную категорию под условным названием "Большой артист". Все знали, что любое появление Олега Ивановича на экране будет гениальным, независимо от того, кого и где он играл. Борисов в равной степени был великолепен и в глубокомысленных драмах ("Парад планет", "Слуга"), и в легковесных комедиях ("Укротители велосипедов", "Женитьба"), и даже в детских фильмах ("Остров сокровищ", "Макар-следопыт"). Тем удивительнее отношение к актеру, которое как-то незаметно сформировалось вскоре после его смерти в 1994 году: о народном артисте СССР не то что бы забыли, но слава его вдруг померкла, и даже его младший брат Лев, всегда находившийся в тени Олега Ивановича, в какой-то момент затмил старшего по популярности - помогла звездная роль в "Бандитском Петербурге".

Тем не менее преданные поклонники Олега Борисова не устают восхищаться его феноменальным талантом и удивляться его знаменитой работоспособности. О том, почему актер был так жаден до ролей, расскажут авторы документального фильма "Запомните меня таким" (Первый канал, 9 ноября, 0.20) - причины, заставлявшие Борисова играть как можно больше и чаще, увы, оказались трагическими и были связаны со смертельной болезнью артиста. В посвященном актеру фильме из цикла "Острова" ("Культура", 8 ноября, 21.15) его создатели вспомнят знаменитую требовательность Борисова к себе и окружающим, благодаря которой сформировался миф о тяжелом характере звезды.

Впрочем, можно обойтись без экскурсов в биографию Олега Ивановича и просто насладиться его работами разных лет - драмой "Остановился поезд" ("Культура", 8 ноября, 19.45), комедией "За двумя зайцами" (Первый канал, 9 ноября, 6.40), трагикомедией "По главной улице с оркестром" (Первый, 9 ноября, 1.20).