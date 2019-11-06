2019-11-06T18:44:35+03:00
Общество

Опрос «КП»: Какой образ женщины-политика России ближе?

«Строгая учительница» или «опытная и скромная мама»? Примите участие в нашем опросе
Дина КАРПИЦКАЯ
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Дина Карпицкая готовит материал о современном имидже российских женщин-политиков. И просит читателей поучаствовать в его подготовке.Дина Карпицкая готовит материал о современном имидже российских женщин-политиков. И просит читателей поучаствовать в его подготовке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представительницы прекрасного пола все активнее рвутся на политический олимп. И если еще 50 лет назад таких смелых дам можно было пересчитать по пальцам одной руки, то теперь женщин много и в провластных структурах и в оппозиции. Настолько, что с завидной регулярностью женские имена появляются даже в списках кандидатов в президенты.

Журналист «КП» Дина Карпицкая готовит материал о современном имидже российских женщин-политиков. И просит читателей поучаствовать в его подготовке.

Голосуйте, какой образ лично вам ближе. В комментариях можно (и даже нужно) свое мнение обосновать. Кстати, политические лозунги «Я против домашнего насилия» вполне реальные. Дина Карпицкая активист общественно-политического движение за введения закона против домашних тиранов и насильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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