Опрос «КП»: Какой образ женщины-политика России ближе?

Представительницы прекрасного пола все активнее рвутся на политический олимп. И если еще 50 лет назад таких смелых дам можно было пересчитать по пальцам одной руки, то теперь женщин много и в провластных структурах и в оппозиции. Настолько, что с завидной регулярностью женские имена появляются даже в списках кандидатов в президенты.

Журналист «КП» Дина Карпицкая готовит материал о современном имидже российских женщин-политиков. И просит читателей поучаствовать в его подготовке.

Голосуйте, какой образ лично вам ближе. В комментариях можно (и даже нужно) свое мнение обосновать. Кстати, политические лозунги «Я против домашнего насилия» вполне реальные. Дина Карпицкая активист общественно-политического движение за введения закона против домашних тиранов и насильников.