В Москве ожидают матч года: «Локомотив» в Лиге чемпионов принимает «Ювентус»

Марадона

Я помню как в начале ноября 1990 года все ждали в Москве Диего Марадону. Приедет — не приедет? Его «Наполи» на ответный матч 1/8 Кубка чемпионов против «Спартака» прилетел без своей главной звезды. Но 86 тысяч болельщиков, заполнивших еще те, старые «Лужники», все же надеялись, что блистательный аргентинец появится на стадионе. Говорили, что он просто опоздал на выезд с командой и добирался в Россию на частном самолете.

Марадона, которого решили наказать за нарушение режима, вышел на поле при счете 0:0 в середине второго тайма и трибуны вздохнули — вот сейчас начнется! Но кудесник мяча был явно не в форме, спартаковцы достояли до конца, а потом победили по пенальти. Но кто это помнит… Главное, что мы видели живого Марадону.

Роналдо

А в апреле 1998 года на заиндевелом стадионе «Динамо» играл блиставший тогда бразилец Роналдо. Зубастик на жестком кочковатом поле умудрился забить два мяча (счет матча 1:2) и не дал «Спартаку» выйти в финал Кубка УЕФА. Тот матч запомнился, правда, не только игрой звезды, но и тем, что зрителей на морозе не выпускали с трибун около 40 минут...

Месси

А потом мы трижды в Москве видели Лионеля Мессии. Сначала в майке «Барселоны», когда он в сентябре-2012 двумя своими мячами похоронил в Лиге чемпионов «Спартак» (2:3).

А потом и в форме сборной Аргентины, когда два года назад он вышел на московский газон в матче открытия «Лужников». Месси не забил, но наша сборная проиграла (0:1), а потом случилась новая пробка при выходе болельщиков с переполненного стадиона…

Еще раз Месси играл в столице на спартаковской «Открытии Арене» во время чемпионата мира. ( Аргентина — Ирландия закончилась 1:1).

Роналду

И вот теперь в Москве Криштиану Роналду. Билеты на этот матч стали спрашивать еще в сентябре, когда стала ясно, когда «Ювентус» приедет в гости к «Локомотиву». Ажиотаж страшный. Да и у «Локомотива», который в недавней игре с «Ювентусом» в Турине лишь в концовке пропустил (2:1), есть еще неплохие шансы на выход из группы Лиги чемпионов. Но для этого надо прежде всего прикрыть Роналду…

Кстати, красавчик за свою долгую карьеру уже пятый раз будет играть в Москве, где он ни разу не проигрывал, а в трех последних матчах забил по голу. Самый яркий момент, конечно, это мяч забитый в финале Лиги чемпионов-2008 в ворота «Челси». (1:1, 6:5 по пенальти выиграл МЮ).

Не исключено, что это будет последняя российская гастроль звезды. Роналду уже 34 и его постоянно спрашивают, когда он собирается завершать карьеру. Португалец говорит, что не думает о возрасте и продолжает забивать. Удастся ли ему это сделать в среду на «РЖД Арене»?

А еще есть интрига — кто в этом году получит «Золотой мяч» от France Football. По версии ФИФА недавно лучшим футболистом года был признан Месси. Неужели, Роналду прокатят и здесь? Мама Криштиану Долореш Авейру уже пошла в атаку, заявив, что футбольная мафия не даёт ее сыну выиграть больше «Золотых мячей», потому что он не испанец или англичанин, а португалец…

Впрочем, на что способен Роналду мы увидим в среду. Начало матча 20.55 (мск). «Матч ТВ».

Лига чемпионов. Группа D

И/О

1 Ювентус 3/7

2 Атлетико 3/7

3 Локомотив 3/3

4 Байер 3/0