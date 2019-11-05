«Катюша», выставка военной техники и кавалеристы Президентского полка: Каким будет парад на Красной площади 7 ноября

Сегодня, 5 ноября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил порядок проведения торжественного марша на Красной площади в память о военном параде 7 ноября 1941 года. Напомним, по федеральному закону этот день отнесен к Дням воинской славы России. Марш в память о параде проводится правительством Москвы ежегодно с 2003 года.

Традиционный торжественный марш на Красной площади пройдет в четверг, 7 ноября, с 10.00 до 10.45. На парад по именным приглашениям придут порядка семи тысяч гостей. Среди них - 1,2 тысячи участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы и полиции. На трибунах, скорее всего, увидим и четырех участников военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них - Евгению Александровичу Ануфриеву исполнилось 97 лет. Прямую трансляцию марша покажет «Первый канал».

ПО БРУСЧАТКЕ ПРОЙДУТ БОЕВЫЕ МАШИНЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ

Марш условно поделят на три части:

- историческое театрализованное шоу с реконструкцией главных событий обороны Москвы. Эти эпизоды назвали «Отстоим любимый город!», «За нами - Москва» и «Знамена Первой Победы»;

- прохождение знаменных групп со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, принимавших участие в битве под Москвой;

- прохождение парадных расчетов военнослужащих, суворовцев, кадетов, юнармейцев.

Всего на площадь выйдут порядка 4 тысяч человек. Среди них:

- почетный караул трех видов Вооруженных Сил Росии;

- сводный военный оркестр столичного гарнизона;

- кавалерийская группа из 60 всадников Президентского полка ФСО России;

- воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений;

-военнослужащие Минобороны России (1-я танковая армия Западного военного округа);

- 600 артистов и 250 волонтеров.

По Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Команду парадным расчетам «К торжественному маршу!» даст Герой России, ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко. После марша состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

ТАНКИ Т-34 И ПУШКИ ЗИС-2

С 11.00 до 17.00 на Красной площади устроят бесплатный музей под открытым небом. Желающие смогут увидеть боевую технику времен Великой Отечественной войны. Например, танки Т-34, Т-60, пушки ЗИС-2, ЗИС-3, автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-АА и мотоцикл ИМЗ М-72. Участники экспозиции - механики, водители и экскурсоводы - оденут военную форму. Рядом откроются интерактивные площадки и фотозоны, площадка для показа военной хроники и отечественных фильмов о войне.

В этот же день в Большом театре пройдет торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, воинов столичного гарнизона, членов патриотических клубов, молодежных общественных объединений.

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Как посмотреть парад 7 ноября 2019 года на Красной площади

В четверг, 7 ноября 2019 года, в День воинской славы России, на Красной площади пройдет торжественный марш. Он будет идентичным тому, что провели во времена начала Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года (подробности)