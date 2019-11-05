2019-11-05T15:11:32+03:00
Спорт

ВАДА открыла новые дела в отношении российских спортсменов

«Список 47-и» пока не рассекречен и разослан по международным федерациям по видам спорта
Сергей КИРИЛЛОВ
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На главной странице Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) появилось официальное заявление о том, что открыты новые дела в отношении 47 российских спортсменов.На главной странице Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) появилось официальное заявление о том, что открыты новые дела в отношении 47 российских спортсменов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На главной странице Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) появилось официальное заявление о том, что открыты новые дела в отношении 47 российских спортсменов. Нет, это еще не окончательный вердикт. Эти дела, так сказать, промежуточное звено в цепях, которыми опутан весь наш спорт. ВАДА поясняет, что они взяли только те материалы, которые не вызывают у них сомнений. Что же касается тех несоответствий, которые были обнаружены между первоначальной и «официальной» базами данных из Московской антидопинговой лаборатории, то решение по ним будет приниматься позднее.

Позднее, но как можно скорее. Уходящий после нового года в отставку 78-летний глава ВАДА Крейг Риди, при котором и развивался весь этот допинговый скандал, пытается довести свое дело до конца. Ведь еще неизвестно, как отнесется к его изысканиям будущий президент ВАДА — представитель Польши Витольд Банька. Свою позицию по России он еще не озвучил но, похоже, он не хочет начинать свою деятельность с антироссийского скандала.

А положение действительно очень серьезное. Если ВАДА сумеет доказать несоответствие базы данных, то Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) вновь лишат аккредитации. А сборная России на Олимпиаду-2020 в Токио опять отправиться в усеченном составе. В Рио-2016 не пустили всех наших легкоатлетов, в Пхенчхане-2018 у нас уже не было флага и более пол-состава в большинстве видов спорта. Что может быть на этот раз… даже не хочется и думать.

А «список 47-и» пока не рассекречен и разослан по международным федерациям по видам спорта. Откуда посыпятся новости — предсказать очень сложно. Список охватывает допинг-пробы сделанные с 2012 по 2015 год. С тех пор многие спортсмены уже завершили карьеру, и как их будут карать задним числом — не понятно. А те кто еще выступает, наверное, отправятся в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы доказывать свою невиновность.

Сейчас в польском городе Катовице проходит Всемирная конференция по допингу. Но на ней пока обсуждаются другие вопросы. Решение по России ВАДА обещает сообщить до конца месяца. Словом, все это уже напоминает День сурка, который неизвестно когда кончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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