2019-11-05T16:19:45+03:00
Общество

Колокольцев оценил уровень компетентности подчиненных

Министр МВД России провел торжественный прием с лучшим по профессии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр МВД России провел торжественный прием с лучшим по профессии. Фото: мвд.рфМинистр МВД России провел торжественный прием с лучшим по профессии. Фото: мвд.рф
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Глава МВД России Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который были приглашены 35 сотрудников органов внутренних дел, признанных лучшими по профессии, а также отличники учебы образовательных организаций МВД России из 20 регионов России.

- С развитием технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы. Для успешного противодействия им необходимы соответствующие меры реагирования. Сегодня все больше преступлений совершается с использованием IT-технологий, - завил Колокольцев.

На днях этот актуальный вопрос предметно обсуждался на заседании коллегии Министерства и в числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы.

Министр еще раз расставил акценты: "Справедливости ради отмечу, что такой подход востребован и по другим направлениям оперативно-служебной деятельности. И кто, как не вы, являясь лучшими по профессии, должны задавать вектор развития на своих участках, быть примером для молодых полицейских".

Владимир Колокольцев поблагодарил приглашенных за добросовестную службу и вручил им ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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