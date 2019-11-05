В Москве дали старт конкурсу «Мой первый бизнес»

Со студентом первого курса факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова Данилой Пахомовым я познакомилась на запуске третьего сезона международного конкурса «Мой первый бизнес». Парень уже 1,5 года развивает свой бизнес-проект, рассчитанный на продвижение личного бренда. Звучит неплохо, но на деле все выглядит еще круче и интереснее. Данила вместе с командой единомышленников занимается производством промо- и рекламных роликов для коммерческих компаний. В их портфолио сотрудничество с такими гигантами – как телеканал ТНТ, «Мосигра», «Кино ОККО» и т.д. Эти ребята снимали для своих проектов Тарантино, Сашу Петрова и Fedukа. В этот момент по законам жанра должен прозвучать слоган: «А что ты сделал в свои 18 лет?» Но он не прозвучит, потому как в аудитории, где был дан старт конкурсу собрались молодые люди, знающие толк в предпринимательстве. И каждый из них может похвастаться каким-то опытом.

Виктории Самохиной тоже 18 лет. Окончив школу, она не стала поступать в вуз, а открыла свое дело. «Наберусь опыта, - решила Виктория, - а после подкреплю его нужными и полезными для моего развития знаниями».

Виктория Самохина рассказывает сверстникам, как заработать первый миллион.Фото: Ирина ИЛЬИНА

Миссия проекта Say Yеs – формирование нового комьюнити-сообщества среди студентов и старшеклассников. Например, для учащихся педагогических вузов актуальна тема заработков на репетиторстве. Специально для таких ребят руководители проекта проводят разноформатные мероприятия - экскурсии, киновстречи, мастер-классы и т.д. Впрочем, формат неважен, важно объединить людей, заинтересованных одним делом и рассказать, как развить это дело, дать ему толчок вперед. У Say Yеs есть аккаунты в соцсетях, где ребята распространяют информацию о проводимых мероприятиях. К слову, в ВКонтакте у них уже более 3000 подписчиков. И если вы сейчас читаете эти строки, поддержите ребят – подпишитесь на их страницы.

Фотографу Анне Горбачевой 17 лет, и она уже второй год подряд участвует в конкурсе. Анна зашла в мир бизнеса со своим хобби – фотографией. Девушка делает фактурные снимки, переносит их по технологии краска-ткань на футболки, а после украшает необычной вышивкой, подчеркивая разные детали образа. Необычно? Весьма! Стоимость одной футболки – около 3000 рублей, но это приемлемая цена для настоящей авторской вещи, в концепции которой есть и психологический момент. Не бойтесь самовыражаться через яркую одежду, кричащие образы. Будьте стильными.

Анна Горбачева создает уникальные авторские футболки.Фото: Ирина ИЛЬИНА

К слову, международный конкурс «Мой первый бизнес» не стартовал бы, если бы на днях на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», проходившего под представительством Президента РФ Владимира Владимировича Путина, не было бы одобрено проведение третьего сезона и изменений в нем.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Обновились конкурсные направления, наставниками в которых теперь выступают известные блогеры.

- «Образовательное» (у наставницы Миа Бойка участники смогут узнать, что нужно учитывать при организации курса, мастер-класса или же создании собственной онлайн-школы),

- «Социальное» (наставник Маша Маева знает многое о социальном предпринимательстве, деле, которое приносит пользу окружающим. Вместе с Машей ребята найдут идею для своих проектов и реализуют ее).

- «Инновационное» (с наставницей Кариной Кросс участники разработают новые продукты, изучат роботов и придумают профессии будущего),

- «Цифровое» (наставник Алексей Столяров поделится знаниями о предпринимательстве в сфере IT, какие элементы нужно использовать для создания крутого приложения, чат-ботах и других продуктах)

- «Медиа» (наставник Дима Масленников расскажет о создании своего медийного канала, развитии личного бренда и о том, как сделать так, чтобы именно ваши ролики были интересными).

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал журналистам, что в этом году особое внимание уделяется образовательной составляющей конкурса «Мой первый бизнес».

- Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства, - отметил Алексей Комиссаров. - Возросло и число самих заданий в онлайн-этапе. Вместо 4 их стало 12, так как появился дополнительный блок «Навыки предпринимательства», а в нем – еще 8 заданий. Вместе с тем, основной блок заданий тоже изменился – возросла его сложность. Теперь чтобы успешно с ним справиться и получить заслуженный приз, ребятам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

В офлайн-этапе конкурса тоже кое-что поменялось. Увеличилось количество очных мероприятий, в число которых входят бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России. Кстати, если в 2018 году в конкурсе принимали участие более 670 тысяч человек, то в этом году охват составит более 700 тысяч.

Любопытно, что в прошлые годы юные бизнесмены пробивались сами, без наставников. Почему в этом году ввели такие изменения?

- За два года реализации конкурса мы убедились в том, что для наиболее эффективной работы над проектами ребятам нужны наставники, с которыми они будут встречаться, как минимум, раз в неделю, - рассказал президент ОАО «Faberlic», основатель Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев. - В прошлом году факультет бизнеса «КАПИТАНЫ» запустил образовательный курс в московских школах, где студенты выступили наставниками для молодых ребят. После окончания курса мы получили положительную обратную связь, поэтому в этом году было принято решение включить четырехмесячный бизнес-курс START UP в число очных мероприятий конкурса. В рамках курса у ребят будет возможность найти команду единомышленников и совместно с наставниками продолжить работать над имеющимися проектами или реализовать новые.

НАГРАДЫ ЖДУТ ГЕРОЕВ

Усилия конкурсантов не будут напрасными. Известно, что лучшие юные предприниматели смогут:

- пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP;

- заработать дополнительные баллы для поступления в вузы;

- продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов;

- выиграть грант от «Фонда содействия инновациям»;

- принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников;

- презентовать проект на масштабном фестивале CapFest;

- выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, XboxOneX и др.).

Тем, кому не повезет стать победителями, я бы посоветовала не отчаиваться. Ведь главная мотивация в бизнес-сфере не «плюшки» конкурса, пусть даже такого крутого. А то, что именно предприниматели – главные новаторы и двигатели прогресса в нашей стране. Они могут создавать свои правила и претворять в жизнь свои проекты. У каждого бизнесмена есть взлеты и падения. Важно не давать себе падать духом. Подняться и идти дальше. Мысли, к сожалению, не мои. Ими со мной поделилась одна из победительниц второго сезона конкурса «Мой первый бизнес».

И НАПОСЛЕДОК…

Зарабатывать деньги можно не только социальными проектами, рекламными роликами и т.д. Видеоблогер Лунтик (в жизни 17-летний Женя Погодин) снимает видео в приложении Тик-Ток. За год у него набралось более 1,7 млн подписчиков! Парню заказывают рекламу различные компании – от «Сбербанка» до производителей леденцов. Лунтик снимает в день по 10 роликов – комедии, тренды, танцы. Он уверен, что тем самым приносит людям пользу, потому что делится хорошим настроением и вдохновляет на занятие любимым делом. Главное понимать: зачем ты это делаешь, потому что бездумное творчество, по мнению Лунтика, не имеет смысла.

У блогера Лунтика уже 1,7 млн подписчиков.Фото: Ирина ИЛЬИНА

КОНКРЕТНО

Очный этап: Бизнес-интенсив нового формата для старшеклассников, включающий в себя теоретико-практический, командообразующий и образовательный блоки.

Города в которых пройдут бизнес-интенсивы: Москва, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иваново, Саратов, Волгоград, Севастополь, Самара, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск, Томск, Ярославль, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Тюмень, Орел, Брянск, Тверь, Курск, Тула, Кострома, Владимир, Рязань, Калуга, Смоленск, Тамбов, Липецк, Киров, Саранск, Пенза, Ульяновск, Пермь, Астрахань, Ставрополь, Сочи, Кемерово. В Москве пройдут 4 бизнес-интенсива.

Четырехмесячный бизнес-курс START UP, в рамках которого школьники и студенты формируют проектные команды, учатся создавать и презентовать свои проекты. В рамках курса будут проходить региональные битвы проектов, победители которых отправятся на финальную битву, которая пройдет на фестивале CapFest.

Города, в которых будет реализовываться курс: Москва, Уфа, Белгород, Томск, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Самара, Ижевск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Иваново, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Севастополь.

Фестиваль CapFest, финальная битва проектов курса START UP, мероприятие, на котором будут подведены итоги года, представлены лучшие проекты и организованы площадки с мастер-классами от экспертов.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

• 05.11.2019 – 06.12.2019 – онлайн-этап;

• 10.12.2019 – подведение итогов онлайн-этапа;

• 16.12.2019 – 30.04.2020 – бизнес-курс START UP;

• 06.02.2020 – 16.02.2020 – бизнес-интенсивы;

• 16.05.2020 – фестиваль CapFest, финальная битва проектов курса START UP, официальное закрытие конкурса.