Осенняя диета - это anti-age котлета

Кожа уже не такая гладкая, а волосы - не столь густые и блестящие. Люди начинают пить горстями витамины и рыбий жир, есть БАДы, употреблять детокс-напитки. Хотя, по мнению врачей, можно улучшить состояние кожи, волос, ногтей, а также и внутренний настрой сбалансированным питанием с обязательным употреблением животного белка. Можно ли справиться с физиологическими неприятностями и с осенней хандрой при помощи вкусной мясной диеты? Вполне!

Морщины и снижение тонуса кожи

Гладкость и упругость лица обеспечивают коллагеновые волокна - они, как каркас, поддерживают кожу. Но, увы, эта структура очень хрупкая. Ультрафиолетовые лучи и просто ход времени разрушают их. Исследователи из японской лаборатории DHC подсчитали, что к 80 годам в организме остается лишь треть от того количества коллагена, который присутствовал в нем в 20 лет. Морщины и оплывание овала лица - зримые проявления этих перемен.

Что делать?

Есть чаще бульоны или холодец! Коллаген - это белок, и лучший способ пополнить запасы коллагена в организме - добавить в рацион белковые продукты. Особенно курятину, свиные хрящики, бульон из говяжьих костей. «Мясной бульон из костей не только может улучшить эластичность и увлажненность кожи, но и уменьшить боль в суставах. Это простое блюдо обладает удивительными омолаживающими свойствами», - говорит доктор Джош Эйкс, клинический нутрициолог и основатель портала о питании Ancient nutrition.

Слабые мышцы

В юности для поддержания красивого рельефа достаточно не налегать на бутерброды и сладости, а также время от времени ходить в спортзал. Но уже к 40 - 50 годам мы начинаем замечать, что этого недостаточно. Привычные тренировки не приносят эффекта - даже если мы не набираем вес, рельеф постепенно сглаживается и тело уже не выглядит таким подтянутым. Лицо тоже - ведь его овал также поддерживает мышечный каркас. Причина в нехватке протеинов. Белки необходимы для строительства новых клеток и починки старых. С возрастом количество «ремонтных работ» возрастает, и организм направляет белковые молекулы туда, где требуется срочная починка. На рост мускулатуры их просто не хватает.

Что делать?

Во многих странах даже обсуждается вопрос выпуска протеиновых продуктов для пожилых. Например, в Великобритании над этим проектом работают исследователи из Университета Ньюкасла. Профессор физиологии Ливерпульского университета имени Джона Мурса Грэм Клоуз утверждает, что пожилым следует увеличить потребление белковой пищи примерно на 20%. Иначе телу просто не из чего строить мышцы. Поэтому следует добавить в рацион продукты, богатые белком, - творог, рыбу и нежирное мясо. Например, подойдет куриное филе без кожи (например, от «Петелинки») или нежирная свинина (например, от «Черкизово»).

Тусклые и ломкие волосы

Появление седины - не единственное возрастное изменение, которое происходит с волосами. Мы не сразу замечаем это, но с годами волосы становятся все тоньше. Процесс истончения начинается приблизительно после 40 лет. Прически становятся менее объемными, а более прилизанными. Остановить этот процесс нельзя, но его можно замедлить. Главный помощник в этом деле - витамин В12. Он ускоряет обменные процессы в коже головы и волосяных фолликулах, предохраняет волосы от сухости, сохраняет их плотность и эластичность. Но беда в том, что многие недополучают этот нутриент с пищей - исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания (AJCN) в 2000 году, показало, что дефицит витамина В12 наблюдается у 39% людей.

Что делать?

Витамин В12 содержится в говядине, свинине, баранине, печени, почках, мясе индейки. Говяжья печень особенно полезна - одна порция полностью покрывает суточную потребность в этом витамине. Ешься чаще эти продукты и сохраните пышность волос.

Медленный рост волос

Скорость роста волос начинает замедляться после 30 лет. Если в юности волосы в среднем отрастают на 1,5 - 2 см в месяц, то после 35 лет - примерно на 1 см, после 50 - и того меньше. Это происходит из-за того, что фаза покоя у волосяных фолликулов увеличивается. Но при некоторых состояниях рост будет еще медленнее. И одно из них - железодефицитная анемия. По данным ВОЗ, во всем мире железодефицитной анемией страдает около 1,8 млрд человек. И еще 3,6 млрд испытывают недостаток железа. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются молодые женщины в возрасте 15 - 45 лет. Но со временем мужчины догоняют их, и среди пожилых процент мужчин с дефицитом железа даже выше. Нехватка железа проявляется множеством недомоганий - слабостью, головокружениями, бледностью. Она сказывается и на внешности. Самые характерные признаки анемии - трещинки в уголках губ, слабые и ломкие ногти, сухая кожа и медленный рост волос.

Что делать?

Самый простой способ - добавить в рацион красное мясо (например, нежирную говядину) и субпродукты - в первую очередь печенку. Они чрезвычайно богаты железом, и нередко 2 - 3 порции красного мяса в неделю могут заметно улучшить состояние волос, ногтей и кожи.