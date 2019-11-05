Кто сыграет против Азара и Лукаку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имена футболистов, кто сыграет в двух оставшихся отборочных матчах Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Новичков в составе команды двое - это полузащитники «Уфы» Диниил Фомин (22 года) и «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Остальные — проверенные бойцы, которые недавно досрочно выиграла путевки в финальную часть чемпионата Европы, обеспечив себе как минимум второе место в группе. А на первом сейчас идут бельгийцы, которые обыграли нас в стартовом матче отборочного цикла 3:1.

И вот ответный матч. Игра сборных России и Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 (мск).

Заключительная встреча с Сан-Марино состоится 19 ноября в городе Серравалле (22:45 мск).

НАШИ НАДЕЖДЫ

Всего в списке значится 25 футболистов:

вратари – Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники – Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

Евро-2020. Группа I

……………..И/О

1 Бельгия 8/24

2 Россия 8/21

3 Кипр 8/10

4 Шотландия 8/9

5 Казахстан 8/7

6 Сан-Марино 8/0