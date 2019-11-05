Молодые «Пилигримы»: талантливые ученики получат возможность учить биологию на базе БиоШколы

Биологическая школа «Пилигрим» вот уже шесть лет работает в Калужской области. Интересный образовательный проект объединяет школьников и молодых выпускников школ, которые заинтересованы изучением биологи и экологии.

БиоШкола начала свою работу в 2013 году. Когда-то это был небольшой проект, в рамках которого школьники участвовали в осенних и летних экспедициях на Экостанцию «Сурожь», что в Калужской области, восточнее села Ильинское.

Изучали водоемы, растения, живые организмы в их естественной среде обитания, проводили биологические исследования на природе.

Со временем идея трансформировалась, теоретическая база крепла, а среди участников все чаще стали появляться ребята, которые горят идеей изучения природы и радеют за экологию.

Воспитанники БиоШколы имеют уникальную возможность проверит свои экологические теории на практике ФОТО: http://ipbz.ru/

Приложенные усилия и стремления не остались незамеченными и школу оценили на самом высоком уровне. В конце октября 2019-го на средства президентского гранта состоялась первая осенняя БиоШкола. Этот сезон прошел в формате научно-исследовательской экспедиции на Экостанцию «Сурожь». А еще у школы появилась возможность начать обучение сразу по нескольким профилям. Например, полевой, который пройдет, что называется, с "полным погружением".

Познавательные квесты планируют реализовывать и в дальнейшем, для этого пригласят школьников с 8 по 11 класс. Вести занятия будут молодые преподаватели из разных вузов страны.

Один из ключевых экспертов «Пилигрима» является заведующая лабораторией в ОИГЕН РАН Светлана Боринская.

Приглашенный лектор делится самыми передовыми взглядами на экологические проблемы и помогает воспитанникам научиться преодолевать трудности, которые встречаются на пути ученых.

Для спокойствия родителей за школьниками присматривают волонтеры. Это не просто люди «по объявлению», а те, кто когда-то сам прошел школу «Пилигримов», а теперь занимается научной деятельностью или получает высшее образование.

- Данный проект - это школа, где не только можно заниматься научной деятельностью и проводить свои экологические исследования, но и расширять круг общения с единомышленниками, получать возможность для участия в конференциях, конкурсах и олимпиадах, - рассказывают авторы инициативы из автономной некоммерческой организации по развитию проектов в сфере науки и просвещения «Институт передачи биологических знаний».

Попасть в БиоШколу могут не только российские, но и иностранные учащиеся. ФОТО: http://ipbz.ru/

Получать уникальные знания в естественной среде стремятся не только ученики российских школ, но и воспитанники образовательных учреждений из других государств, главное знать русский язык.

Что касается российских учеников, то особенно актуальны занятия на базе Экостанции будут для тех школ, где нет возможности вести практические углубленные занятия по биологии.

Например, в Москве только 12 процентов учителей биологии регулярно проводят экскурсии на природе.

Важность полевых эколого-биологических практик для образовательного процесса отмечают педагоги и преподаватели из лучших вузов страны.

Экскурсии на природу уже включены в образовательные программы страны, но носят рекомендательный характер.

Это один из лучших способов пробудить у воспитанников интерес к экологическим проблемам мира, научиться рационально относиться к окружающей среде и кто знает, может именно здесь получат импульс инициативы, которые предотвратят в будущем смогут противостоять глобальному потеплению и экологическим катастрофам.