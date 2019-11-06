В индустриальном парке «Боровский» открылся завод по переработке овощей

5 ноября в индустриальном парке «Боровский» (расположен в 20 км от Тюмени) состоялось торжественное открытие завода по овощной переработке компании «Прованс». На мероприятии присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что открытие этого производство в очередной раз подтверждает эффективность индустриального парка «Боровский».

«В течение года здесь запущено четыре новых завода. Компания «Прованс Групп» – хороший пример того, как можно, глядя в будущее, двигаться вперед и реализовывать свои мечты», – отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области не оставил без внимания и тот факт, что предприятие активно участвует в региональной программе производительности труда, и призвал предпринимателей последовать этому примеру: «Большой резерв наших предпринимателей кроется в несложных вещах, и результаты участия предприятий в программах повышения производительности труда это убедительно доказывают».

Надо отметить, что предприятие по переработки овощей начиналось с маленького арендованного цеха, а сейчас это крупнейший и единственный завод на Урале по переработке плодоовощных и листовых культур. Причем производственный комплекс площадью более 3400 кв. метров, построен менее чем за два года. Трудиться на высокотехнологичном оборудовании будут 80 человек, в том числе жители поселка Боровский. Объём инвестиций в проект составил 220 млн рублей. Продукция под брендом «Прованс» будет поставляться в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи. Современная технология упаковки позволит гарантировать высокое качество на протяжении всего срока хранения.

В своем выступлении генеральный директор «Прованс-Групп» Татьяна Овсянкина подчеркнула, что компания сможет увеличить ассортимент и объемы выпускаемой продукции, расширить географию поставок.

«Я уверена, что все эти возможности мы успешно реализуем. Мы достаточно много общаемся с предпринимателями из других регионов, и, когда мы в беседах рассказываем о тех формах поддержки, которые существуют у нас, нам, зачастую, не верят. Мы рады, что можем работать и развивать производства в Тюменской области», - подытожила она.

В свою очередь, генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец оценивая возможности парка «Боровский» отметила, что здесь запущены в производство уже половина предприятий. И «Прованс» - шестой производственный комплекс, который начнет свою работу на площадке индустриального парка.

«Мы продолжаем привлекать сюда крупные производственные проекты, для реализации которых созданы все условия – от инфраструктуры и до полного пакета мер поддержки», – заявила Ольга Романец.

Губернатор Александр Моор заверил, что правительство готово и дальше оказывать поддержку всем инвестиционным проектам, которые будут реализовываться в Тюменской области.