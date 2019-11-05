Детские мечты - вместо корпоратива: Сотрудники компании исполнят 100 желаний тяжелобольных ребят

За 100 дней до Нового года исполнить 100 желаний неизлечимо больных детей-подопечных фонда «Вера» постараются сотрудники компании BIOCAD.

На исполнение желаний детей с неизлечимыми заболеваниями компания решила направить фонд, выделенный на празднование новогоднего корпоратива.

Чтобы успеть к Новому году, сотрудники разделились на небольшие группы, работающие над мечтой ребенка.

Из 100 желаний, которые хотят выполнить в BIOCAD до 31 декабря, 17 уже выполнены. В их реализации приняли участие 50 человек, при этом одно желание выполняет группа в составе от 5 до 15 человек.

Недавно к проекту присоединился фонд «Шаг навстречу».

Мечта Валеры.Ровно за 100 дней до Нового года мы начали исполнять мечты участников нашего проекта 100 дней на мечту

Первым желанием,которую исполнило волонтеры, стала мечта Валерия из Астрахани познакомиться со своим любимым блогером, а также получить ноутбук для улучшения собственного ютуб-канала. Несмотря на свою болезнь, Валерий мечтает стать известным ютубером, съездить к морю и быть полезным людям.

Для фаната автомобильных гонок Евгения ребята организовали поездку в Сочи на суперкубок «Формулы-1». Женя болел за Феррари, когда же выиграл Мерседес, не расстроился, потому что, по его признанию, болел за каждого пилота на трассе. Вика из Краснодара стала принцессой организованного специально для нее грандиозного мыльного шоу.

Мечта Жени.Парень десять лет мечтал попасть на Формулу-1. В этом году его мечта стала реальностью. Он вместе с командой волшебников BIOCAD отправился в Сочи, где увидел пилотов и гонки Формулы-1.

Сейчас на установочной странице «100 дней на мечту» размещены мечты детей, к выполнению которых можно присоединиться в режиме онлайн.

Так, 14-летний Ваня из Тюмени мечтает работать в Яндексе, девятилетняя Ника из Петербурга хочет стать художником, а Леша из Петрозаводска побывать в Талви Уокко, резиденции карельского Деда Мороза. Сотрудники BIOCAD и партнеров уверены, что способны исполнить каждое такое заветное желание.

«На мой взгляд формат корпоративного новогоднего праздника себя изжил, — комментирует решение отказаться от привычного празднования вице-президент по HR Александра Глазкова. — Мы стали думать, а что может принести действительную радость нашей команде? И поняли, что возможность дарить подарки дает людям намного большее удовольствие и радость, чем принимать подарки. Эта идея оказалась вдохновляющей не только для нас, но и наших партнеров, которые воодушевились возможностью творить праздники для больных детей и присоединились к проекту. На днях воплощать мечты вместе с нами выразили желание коллективы технологической образовательной компании Modum Lab, тренинговой речевой компании IGRO и ресторанов Stroganoff group».

Мечта Вики.Девочка Вика из Краснодара хотела побывать на шоу с мыльными пузырями и принцессами.

СПРАВКА

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.

Препараты, которые создаёт компания, предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д.